Bayer Leverkusen, Diaby: “C’est pourquoi j’ai quitté le PSG” | marché

L’extérieur offensif du Bayer Leverkusen Moussa Diaby fait ses adieux à Canal + PSG: “C’était bizarre, car c’est le club qui m’a formé et j’y ai passé de nombreuses années. J’ai fait un choix pour ma carrière et pour avoir plus d’espace, pour stocker plus d’expérience. Parce que le PSG se sépare de ses produits comme moi, Zagadou et Nkunku? Parce que ce n’est pas leur choix, mais le nôtre, nous devons faire ce qui est le mieux pour notre carrière. N’est-ce pas le PSG qui nous a demandé de partir. Si je regrette de ne pas être là cette année? Non , c’était mon choix, mais même s’ils remportaient la Ligue des champions, je serais très heureux. ”