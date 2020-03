Bayer Leverkusen, l’ag. d’Aranguiz: «Atalanta et Fiorentina nous ont appelés» | marché

Fernando Felicevich, agent entre autres de Charles Aranguiz, milieu de terrain du Bayer Leverkusen, s’est entretenu avec les micros de Fox Sport de son client, dont le contrat expirera en juin prochain: “Nous attendons des offres. Il veut rester en Europe, mais pour l’instant il n’y a pas d’offres qui nous convainquent. L’Atletico Madrid, d’Espagne, et Atalanta et Fiorentina d’Italie nous ont appelés. Mais ils n’ont pas fait d’offre. Si rien ne nous convainc, retourner en Amérique du Sud sera toujours une possibilité. Charles est très proche du Chili et ne considérerait pas cela comme un recul. ”