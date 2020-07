Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich – Rapport de match de football

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a remporté son deuxième doublé national consécutif dimanche avec une victoire de 4-1 contre Leverkusen en Coupe d’Allemagne.

Leverkusen était à la recherche de son premier titre en 27 ans – sa dernière victoire était la Coupe d’Allemagne en 1993 – et espérait que Kai Havertz, 21 ans, serait la clé de tout cela.

Malgré un retrait en deuxième mi-temps, 10 minutes dévastatrices en première mi-temps ont coulé les espoirs de Leverkusen de faire dérailler la domination du Bayern en Allemagne.

David Alaba a ouvert le score pour le Bayern à la 16e minute avec un coup franc bien tiré après une faute idiote d’Edmond Tapsoba sur Robert Lewandowski juste à l’extérieur de la surface de réparation.

Serge Gnabry a fait 2-0 huit minutes plus tard. Une passe de Joshua Kimmich a laissé le joueur de 24 ans s’éloigner du côté droit. Après avoir pris un moment pour se calmer, Gnabry a frappé un tir bas précis sur Lukas Hradecky pour le deuxième du Bayern.

Bien qu’il n’ait pas inscrit de but, Leverkusen a réussi plusieurs bons tirs et serait entré dans les vestiaires à la mi-temps, déçu par le score.

Bailey a eu la chance de faire 2-1 sur 31 minutes mais n’a pas réussi à convertir. Havertz a orchestré l’attaque, jouant dans Moussa Diaby qui a croisé le ballon à Bailey. Cependant, l’ailier n’a pas réussi à contrôler le ballon et son tir a survolé la barre transversale.

Le Bayern Munich a battu Leverkusen quatre fois pour remporter le titre. .

Si Bailey avait montré un meilleur contrôle, l’objectif aurait été peu probable avec des replays montrant que l’international jamaïcain était légèrement hors-jeu.

Leverkusen est entré dans la seconde moitié avec tout pour faire mais une erreur du gardien Hradecky sur 59 minutes a vu Lewandowski marquer son cinquième but en Coupe et son 50e but toutes compétitions confondues cette saison.

Lewandowski s’est retrouvé dans toutes sortes d’espace après une longue balle de Manuel Neuer et a frappé une puissante demi-volée à 25 mètres. Hradecky a stoppé le tir mais le ballon est tombé de ses mains et a rebondi dans son propre filet. Malgré une tentative désespérée de faire sortir le ballon du but, le joueur de 30 ans n’a réussi qu’à pousser le ballon plus loin dans son propre but.

Sven Bender a retiré un sur 65 minutes d’une tête à bout portant après un corner.

L’objectif a marqué une augmentation du rythme de Leverkusen et le Bayern ont été mis sous pression après plusieurs bonnes occasions.

Le « King Kai » de Leverkusen a mis plusieurs centres prometteurs dans la surface, chacun manquant de peu sa cible et Bailey a vu une tête sur la barre après une légère déviation.

Le Bayern n’a jamais eu l’air de s’installer et Lewandowski a obtenu son deuxième but en 89 minutes avec un coup sûr sur Hradecky.

Le drame ne s’est pas terminé là-bas, Havertz marquant un penalty à la 94e minute après un handball dans la surface.

En fin de compte, le Bayern a tenu Leverkusen au large et se rend en Ligue des champions – où il affrontera Chelsea – dans l’espoir de remporter trois trophées cette saison.

Cette victoire a marqué le 20e titre de la Coupe d’Allemagne du Bayern Munich lors de sa 24e apparition finale, alors qu’aucun autre club allemand n’a plus de six titres de ce type.