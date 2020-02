Bayern, avec les champions à l’horizon

Le Bayern n’est pas là pour commencer à lancer des matchs, peu importe à quel point les champions appellent «les sauter». Et moins en Bundesliga. Il a fallu de la sueur et du sang pour revenir en haut du tableau pour commencer à abaisser les révolutions. Les Bavarois marchent comme un tir avec sept victoires lors des huit derniers matches de championnat et la séquence ne doit pas s’arrêter.

21/02/2020 à 09:11

CET

Albert Grace

Flick a déjà exhorté son peuple à se concentrer uniquement et exclusivement sur le Paderborn. Il n’y a rien au-delà d’un duel contre le coliste que, a priori, le Bayern devrait gagner avec le frein à main serré. L’entraîneur sera contraint de tourner par les sanctions de Pavard et Boateng mais il devrait également en réserver quelques-uns incontestés en vue du duel de mardi contre Chelsea.

Jouez qui joue, ce Bayern démontre à ce second tour qu’il est sur la bonne voie. Sur la base d’objectifs exploitant son plein potentiel offensif, Flick a trouvé les onze avec lesquels il mourra jusqu’au bout. Sans Perisic, l’entraîneur pourrait à nouveau faire confiance au duo Coman-Gnabry dans les groupes, deux dagues qui récupèrent leur meilleure version après une blessure.

Onces possibles:

Bayern: Neuer; Odriozola, Lucas Hernández, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Manger, Coutinho, Gnabry; Lewandowski

Paderborn: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Gjasula, Zolinski, Vasiliadis; Proger, Mamba et Antwi-Adjej.