Bayern Leverkusen 2-0 FC Augsbourg

Il Augsbourg n’a pas réussi à se plier Leverkusen, qui a gagné 2-0 lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche au Bayarena. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Bayern Leverkusen Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Union Berlin loin de la maison (2-3) et l’autre face à la Borussia Dortmund dans son stade (4-3). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, FC Augsburg n’a pas dépassé les tables avec un score de 1-1 contre le SC Freiburg. Avec cette défaite, FC Augsburg Il s’est classé onzième à la fin de la partie, tandis que le Bayern Leverkusen C’est le cinquième.

23/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé positivement pour l’équipe locale, qui a ouvert son compte de score avec un objectif de Moussa Diaby à 25 minutes, terminant la première période avec le résultat de 1-0.

Après la première mi-temps, le but de la Bayern Leverkusen, ce qui a augmenté la lumière avec un peu de Nobodym Amiri à la minute 59, mettant fin au duel avec un score de 2-0 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Leverkusen ils sont entrés Karim Bellarabi, Julian Baumgartlinger et Kerem Demirbay remplacer Nobodym Amiri, Sven Bender et Kai Havertztandis que le Augsbourg a donné accès à Ruben Vargas, Eduard Lowen et Alfred Finnbogason pour Fredrik Jensen, Rani Khedira et Marco Richter.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et quatre pour les visiteurs. Dans la partie des locaux, la carte était Edmond Tapsoba et Wendell et par les visiteurs de Rani Khedira, Jeffrey Gouweleeuw, Tin Jedvaj et Damian Rossbach.

Après avoir vaincu le match, le Bayern Leverkusen il a été placé avec 43 points, en position d’Europa League, en cinquième position du tableau de classement à la fin du duel, au lieu de l’accès à Europa League, tandis que le FC Augsburg Il s’est classé onzième avec 27 points.

Le lendemain, l’équipe de Leverkusen jouera à domicile contre RB Leipzigtandis que le FC Augsburg cherchera la victoire à domicile contre Borussia Mönchengladbach.

Fiche techniqueBayern Leverkusen:Lucas Hradecky, Jonathan Tah, Sven Bender (Julian Baumgartlinger, min.72), Edmond Tapsoba, Mitchell Weiser, nadiem Amiri (Karim Bellarabi, min.72), Exequiel Palacios, Wendell, Lucas Alario, Kai Havertz (Kerem Demirbay, min. 84) et Moussa DiabyFC Augsbourg:Tomas Koubek, Raphael Framberger, Felix Uduokhai, Jeffrey Gouweleeuw, Tin Jedvaj, Philipp Max, Marco Richter (Alfred Finnbogason, min.89), Damian Rossbach, Rani Khedira (Eduard Lowen, min.78), Fredrik Jensen (Ruben Vargas, min .59) et Florian NiederlechnerStade:BayarenaButs:Moussa Diaby (1-0, min. 25) et nobodym Amiri (2-0, min. 59)