Bayern Leverkusen 3 – 0 Fortuna Düsseldorf

Il Leverkusen ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre Düsseldorf, qui a gagné 3-0 ce dimanche en Bayarena. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Bayern Leverkusen Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Paderborn à la maison et Mayence 05 loin de la maison, 1-4 et 0-1 respectivement. De son côté, le Fortuna Düsseldorf perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Werder Bremen. Avec ce marqueur, l’ensemble de Leverkusen est cinquième tandis que le Fortuna Düsseldorf Il est dix-huitième après la fin du duel.

26/01/2020

À 20:08

CET

SPORT.es

La première partie de la réunion a commencé positivement pour Bayern Leverkusen, qui a créé son compte de notation dans le but de Kai Havertz, terminant ainsi la première partie par un 1-0 à la lumière.

Après la pause de la première mi-temps est venu le but de l’équipe à domicile, qui a augmenté son avance grâce à un but de Lars Bender à la 79e minute. Il a de nouveau marqué l’équipe locale avec un but à 11 mètres Lucas Alario juste avant le coup de sifflet final, notamment en 89, clôturant la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Leverkusen qui sont entrés dans le jeu étaient Leon Bailey, Lucas Alario et Nobodym Amiri remplacer Karim Bellarabi, Moussa Diaby et Kevin Vollandtandis que les changements de Düsseldorf étaient Kevin Stoger, Dawid kownacki et Nana Opoku Ampomah, qui est entré pour remplacer Oliver Fink, Steven Skrzybski et Erik Thommy.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Andre Hoffmann, Dawid kownacki et Rouwen Hennings.

Avec ces trois points, le Leverkusen Il s’est classé cinquième avec 34 points, au lieu d’avoir accès à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Friedhelm Funkel Il était placé à la dix-huitième place avec 15 points, en position de relégation en deuxième division, à l’issue du match.

Le lendemain de la compétition sera confronté à la Bayern Leverkusen à la maison contre lui Hoffenheimtandis que le Fortuna Düsseldorf affrontera dans son stade contre Eintracht Frankfurt.

Fiche techniqueBayern Leverkusen:Lucas Hradecky, Lars Bender, Sven Bender, Jonathan Tah, Daley Sinkgraven, Karim Bellarabi (Leon Bailey, min.63), Julian Baumgartlinger, Kai Havertz, Kerem Demirbay, Moussa Diaby (Lucas Alario, min.75) et Kevin Volland (Personne Amiri, min.87)Fortuna Düsseldorf:Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Markus Suttner, Steven Skrzybski (Dawid Kownacki, min.65), Alfredo Morales, Marcel Sobottka, Oliver Fink (Kevin Stoger, min.63), Erik Thommy (Nana Opoku Ampomah, min.87) et Rouwen HenningsStade:BayarenaButs:Kai Havertz (1-0, min. 40), Lars Bender (2-0, min. 79) et Lucas Alario (3-0, min. 89)