Bayern Leverkusen 4 – 0 Eintracht Francfort

Il Leverkusen a ajouté trois points à son casier après avoir obtenu une victoire contre lui Eintracht, qui a gagné 4-0 ce samedi en Bayarena. Il Bayern Leverkusen Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre RB Leipzig. Côté visiteurs, le Eintracht Frankfurt perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre Union Berlin. Après le marqueur, l’ensemble de Leverkusen il est quatrième tandis que le Eintracht Il est douzième après la fin du match.

03/07/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le match a commencé de manière imbattable pour le Bayern Leverkusen, qui a ouvert son compte de notation grâce à un Kai Havertz quelques instants après le début du match, à la minute 4. Il a ajouté à la minute 14 l’équipe de Leverkusen à travers, concluant la première partie avec le résultat de 2-0.

La deuxième moitié du match a commencé favorablement pour l’équipe à domicile, ce qui a augmenté le score avec un but de Paulinho quelques minutes après la reprise du match, notamment à la 49e minute, il a ensuite marqué l’équipe locale, qui a été distancée à 55 minutes, terminant le match avec un résultat de 4-0 à la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser toutes les modifications disponibles. Dans le Leverkusen ils sont entrés Jonathan Tah, Leon Bailey et Palais Exequiel remplacer Sven Bender, Kai Havertz et Charles Aránguiztandis que le Eintracht a donné accès à Mijat Gacinovic, Djibril Sow et Goncalo Patience pour Daichi Kamada, Dominik Kohr et Andre Silva.

L’arbitre a montré un carton jaune à Leverkusen (Mitchell Weiser), alors que l’équipe visiteuse n’en a pas vu.

Avec cette victoire, le Leverkusen Il s’est classé quatrième avec 47 points, en position d’accès à la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Adi Hutter Il était à la douzième place avec 28 points.

Le prochain engagement de la Bundesliga pour Bayern Leverkusen c’est contre lui Werder Brementandis que le Eintracht Frankfurt fera face à la Borussia Mönchengladbach.

Fiche techniqueBayern Leverkusen:Kevin Trapp, Makoto Hasebe, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, Almamy Toure, Dominik Kohr, Sebastian Rode, Evan N’Dicka, André Silva, Filip Kostic et Daichi KamadaEintracht Francfort:Lucas Hradecky, Mitchell Weiser, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Wendell, Karim Bellarabi, Julian Baumgartlinger, Charles Aránguiz, Kai Havertz, Moussa Diaby et PaulinhoStade:BayarenaButs:Kai Havertz (1-0, min. 4), Karim Bellarabi (2-0, min. 14), Paulinho (3-0, min. 49) et Paulinho (4-0, min. 55)