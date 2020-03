Bayern Leverkusen Eintracht Francfort

Samedi prochain à 15h30, ils se feront face dans la Bayarena le Leverkusen et le Eintracht dans le match qui correspond à la 25e journée de la Bundesliga.

Il Bayern Leverkusen affronte le match de la vingt-cinquième journée avec le désir d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre RB Leipzig dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 24 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 41 points pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Eintracht Frankfurt ne pouvait pas faire face à la Union Berlin lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans le tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Bayern Leverkusen Il a un bilan de six victoires, deux défaites et quatre nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui indique que le Eintracht Frankfurt Vous aurez peut-être l’occasion d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. En tant que visiteur, le Eintracht Frankfurt Il a un équilibre de deux victoires, huit défaites et un nul en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade. Bayern Leverkusen pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Bayarena et le solde est de 13 victoires, trois défaites et six nuls en faveur de Bayern Leverkusen. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre le Eintracht. La dernière confrontation entre les Leverkusen et le Eintracht Cette compétition s’est déroulée en octobre 2019 et s’est conclue par un score de 3-0 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 16 points en faveur de Bayern Leverkusen. Il Bayern Leverkusen Il arrive au match avec 44 points dans son casier et occupant la cinquième place avant le match. De son côté, le Eintracht Frankfurt Il compte 28 points et occupe la douzième position du classement.