Bayern Leverkusen FC Augsburg

Dimanche à 15h30 se jouera le match de la vingt-troisième journée de Bundesliga, qui mesurera la Leverkusen et à Augsbourg dans le Bayarena.

22/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il Bayern Leverkusen il affronte avec optimisme la rencontre de la vingt-troisième journée pour canaliser une descente positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-3 et 4-3, le premier contre le Union Berlin loin de la maison et le deuxième contre Borussia Dortmund dans son domaine. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans 12 des 22 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 38 points pour et 29 contre.

Côté visiteurs, le FC Augsburg a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le SC Freiburg lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le FC Augsburg Il a remporté sept d’entre eux avec 34 buts en faveur et 45 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Bayern Leverkusen Il a réalisé des chiffres de cinq victoires, deux défaites et quatre nuls en 11 matchs joués dans son stade, ce qui indique que le FC Augsburg Vous pouvez avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le FC Augsburg Il a un équilibre de deux victoires, six défaites et trois nuls en 11 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Bayern Leverkusen Ajoutez un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Bayern Leverkusen et les résultats sont une défaite et trois nuls pour l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe à domicile accumule une série de sept matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Augsbourg. La dernière fois qu’ils ont joué Leverkusen et le Augsbourg Dans cette compétition c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 0-3 favorable à Leverkusen.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 13 points sur le Bayern Leverkusen. L’équipe de Peter Bosz Il se classe cinquième avec 40 points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 27 points et occupent la onzième position de la compétition.