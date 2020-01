Bayern Leverkusen Fortuna Düsseldorf

Dimanche à 18h00 se jouera la réunion du dix-neuvième jour de la Bundesliga, dans laquelle nous verrons la victoire jouée à Leverkusen et à Düsseldorf dans le Bayarena.

25/01/2020

À 18:08

CET

Il Bayern Leverkusen visages avec des esprits renforcés pour le match du dix-neuvième jour après avoir remporté leurs deux derniers matchs 1-4 et 0-1, le premier contre le Paderborn hors de son domaine et le deuxième contre Mayence 05 à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 18 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga et cumulent un total de 22 buts encaissés contre 27 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Fortuna Düsseldorf n’a pas pu gagner à Werder Bremen lors de sa dernière rencontre (0-1), il espère donc mettre fin à sa mauvaise séquence et reprendre sa carrière en compétition.

En référence à la performance dans son stade, le Bayern Leverkusen Il a réalisé des statistiques de trois victoires, deux défaites et quatre nuls en neuf matchs à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Fortuna Düsseldorf, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les parties qui ont lieu dans le Bayarena. Aux sorties, le Fortuna Düsseldorf il a remporté une fois dans ses neuf matchs qu’il a joué jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de Bayern Leverkusen pour obtenir plus de points loin de chez soi.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Bayarena et l’équilibre est l’un d’une défaite et d’un match nul en faveur de Bayern Leverkusen. De même, il est remarquable la séquence des sections locales, qui ont remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre le Düsseldorf. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Leverkusen et le Düsseldorf Dans cette compétition, c’était en août 2019 et s’est terminé avec un résultat de 1-3 favorable à Leverkusen.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 16 points en faveur de Bayern Leverkusen. L’équipe de Peter Bosz arrive au jeu en sixième position et avec 31 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en dix-septième position avec 15 points.