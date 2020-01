Bayern Munich, Muller: “Nous avons joué sérieusement en seconde période”

SONDAGE

Le Bayern Munich 2020 a bien commencé et ils ont terminé un match de poker au Hertha Berlin après le redémarrage de la Bundesliga: “Nous pensions que Hertha était un peu fatigué”, a déclaré Thomas Muller après le match: “Il y avait donc beaucoup places en seconde période. À mon avis, nous avons joué trop patiemment en première mi-temps. Ce n’était pas mal, mais nous n’étions pas vraiment dangereux. Nous avons laissé Hertha jouer, mais nous avons bien fermé dans la zone. Dans la seconde moitié, nous avons décidé de vraiment jouer ».

LECCE-INTER 1-1 – Bâtons de 72 pi, Mancosu de 77 pi

Handanovic 6 – Pas très occupé, il ne peut rien faire contre la conclusion en deux temps de Mancosu.

Godin 6 – Il se voit à nouveau comme propriétaire et est également une valeur ajoutée pendant la phase de construction. Efficace dans les fermetures, assez rugueux. (A partir de 68 ‘6,5 bâtons …