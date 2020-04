Bayern Munich, renouvellement officiel de Flick jusqu’en 2023

Avec une note qui figurait sur tous les profils sociaux du club, le Bayern Munich a officialisé le renouvellement qui lie le club et son entraîneur Hans-Dieter Flick. Le nouvel accord allongera les relations entre les parties jusqu’à ce que 2023. Toujours sur les réseaux sociaux, les premières déclarations de l’entreprise et de l’entraîneur sont arrivées.

Ce sont les mots de Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du club:“Le FC Bayern est très satisfait du travail de Flick. L’équipe s’est très bien développée et joue un football attrayant, ce qui se reflète également dans les résultats. Nous sommes le seul club allemand encore représenté dans les trois compétitions. J’aime aussi la façon dont il dirige l’équipe, ses qualités humaines sont convaincantes, son empathie parle pour lui. Le FC Bayern fait confiance à Hans Flick et nous sommes convaincus qu’à l’avenir, nous continuerons à atteindre nos objectifs avec lui. ”

Et voici les premiers mots de Flick:“J’ai hâte de faire face aux tâches à venir avec le personnel et l’équipe. Les conversations avec Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić ont été très positives et caractérisées par une grande confiance mutuelle. Ensemble, nous avons défini la direction des prochaines années. Je suis sûr que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. ”

Vous trouverez ci-dessous le Tweet avec lequel le Bayern a annoncé officiellement le renouvellement.

Le tweet