Bayern Munich, renouvellement officiel de Muller jusqu’en 2023

Après la reprise de la formation, voici une autre nouvelle importante à la maison Bayern Munich. Comme le club allemand le rapporte sur son site Internet, le renouvellement de Thomas est officiel Muller jusqu’en juin 2023. Le lien fort entre le Bayern Munich et Muller se poursuit, ce qui atteint les Bavarois alors qu’il n’a que 10 ans.

N’ayant jamais été un joueur tape-à-l’œil avec de grandes qualités techniques, le numéro 25 allemand s’est toujours distingué par sa générosité au milieu du terrain et sa souplesse dans la couverture de tous les rôles depuis le milieu de terrain. Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, Muller a conquis depuis 2009 21 trophées avec le Bayern Munich devenant l’un des drapeaux incontestés du club.

Le communiqué de presse officiel

«Le FC Bayern et Thomas Müller prolongent leur partenariat. Au cours de discussions agréables et constructives, le club et le joueur offensif se sont mis d’accord sur une prolongation anticipée du contrat de deux ans jusqu’au 30 juin 2023. Né en Haute-Bavière, il est arrivé de son club d’origine TSV Pähl au champion du record allemand au âgé de dix ans, il a depuis passé toutes les équipes juniors et fait partie intégrante de l’équipe professionnelle depuis 2009 ».