Bayern Munich, Rummenigge: «Nous avons arrêté toutes les négociations entrantes» | marché

Arrêtez toutes les négociations entrantes pour le Bayern Munich. L’annonce a été faite par le PDG des Bavarois Karl-Heinz Rummenigge, qui dans une interview avec TZ explique: “Alaba un Manchester City pour Sané? Un conte de fées des frères Grimm, rien à voir avec la réalité. Ce n’est pas une option pour le Bayern. Je voudrais souligner que nous ne parlons actuellement qu’aux joueurs dont les contrats expirent en 2021. Donc Neuer, Muller, Thiago, Alaba… Chacun a de grands mérites qui doivent être pris en considération. De nouveaux achats? Aujourd’hui, personne ne sait exactement comment la crise des coronavirus va changer le football dans les semaines et les mois à venir. Pour cette raison, nous avons décidé d’arrêter toute discussion pour de nouveaux achats possibles. Mais je peux déjà prédire aujourd’hui que les signatures de joueurs et les chiffres de transfert seront réévalués par les clubs en Europe. Pini Zahavi Le nouvel agent d’Alaba? Je le connais relativement bien pour ce que j’ai fait avec Lewandowski, je le considère comme un consultant fiable avec qui nous pouvons clairement discuter. Je suppose que vous trouverez une solution équitable avec lui si David veut rester au Bayern. Et le peuple monégasque espère sincèrement qu’Alaba prolongera son contrat. ”