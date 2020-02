Bayern Munich Vivez le résultat du match des Champions

Encore la même paire. Toujours à Londres. Encore une fois dans les Champions. Lewandowski et Gnabry sont apparus dans une seconde moitié superlative pour laisser la cravate vue pour la peine. Le Bayern est venu comme le grand favori pour prendre le billet et a décidé à quoi s’attendre sur le chemin du retour. Goleada, promenade militaire et autre chose.

25/02/2020

À 23h54

CET

Albert Grace

CHE

BAY

Chelsea

Gentleman James, Azpilicueta (Pedro, 73 ‘), Christensen, Rüdiger, Alonso; Jorginho, Barkley (Willian, 61 ‘), Kovacic; Mont et Giroud (Abraham, 61 ‘).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago (Goretzka, 90 ‘), Kimmich; Coman (Coutinho, 66 ‘), Müller, Gnabry (Tolisso, 85’); Lewandowski

Buts

0-1 M. 51 Gnabry. 0-2 M. 54 Gnabry. 0-3 M. 76 Lewandowski.

Arbitre

Clément Turpin. T.A .: Jorginho (49 ‘) / Thiago (45’), Kimmich (50 ‘). T.R.: Marcos Alonso (84e).

Le cadre bavarois a dépassé une première mi-temps où il lui manquait un mordant pour exploser en seconde mi-temps et emmener un Chelsea sur la toile qu’il a assez fait en se tenant debout. Ce n’était pas Tottenham comme en phase de groupes, mais le Bayern régnait à nouveau à Londres. La vengeance a culminé.

Ils ont dit que tout était égal en Ligue des champions. Peu importait la provenance des équipes. Pantomimes Le Bayern est venu comme un tir et l’a prouvé, bien que l’adversaire ait d’abord dû être testé. En première mi-temps sans grand domaine dans lequel Thiago et Kimmich n’apparaissaient pas trop, les Bavarois avaient déjà prévenu, à l’occasion, qu’ils ne feraient pas de prisonniers. Ils les avaient avec un Lewandowski qui n’avait pas de conseil de vitesse pour sauver quelques sorties rapides de Knight et avec un Müller en état de grâce.

Pas de centre de terrain

Tout ce qui s’est passé ci-dessus avait la signature de la pointe demi-pointe allemande. Tout à la première touche. Le tout avec une mauvaise bave. L’Allemand avait le plus clair de toute la première partie avec une tête qui allait à la barre transversale. Il l’a donné avec la couronne. Ça n’avait pas d’importance. Tout est sorti. Malgré cela, il était difficile pour les Bavarois de posséder un match qui ne se jouait pas au centre du terrain.

Il était temps d’attendre. Ce fut un long terme. L’adversaire a dû être éliminé pour voies de fait. Chelsea s’est retenu, sans aucune pression, en attendant les erreurs bavaroises ou que Giroud ramasse du melon. Neuer a échoué et les bleus n’en ont pas profité pour prendre de l’avance. Mais Mount n’était pas bien. Ni là ni tout au long du match. Marcos Alonso l’a également eu dans le match le plus clair. Neuer repoussa. Chelsea croyait que dans un match intense, ils pourraient avoir leur chance. Ils ne savaient pas que le Bayern avait des balles dans la chambre.

Dans la reprise, l’image de Lampard l’a cru et quand il a semblé être plus qu’impliqué dans le jeu, le duo mortel bavarois a sauté dans le ring. De Gnabry à Lewandowski, de Lewandowski à Gnabry et écrivez le premier. Jeu de tiralíneas dans un jeu successif de «blues» absurdes. Frappez à la table et continuez.

Gnabry et Lewandowski, faire la fête

Toujours sans le temps de digérer ce qui s’est passé, Chelsea a trouvé un 0-2 qui était une vraie dalle. Encore les mêmes protagonistes. Lewandowski l’abaisse, Gnabry lui lance un mur et l’allemand marque d’un coup croisé. Le roi de Londres dans cette Ligue des champions après le poker contre Tottenham de la phase de groupes. Les Polonais «assistent» à la fête. Le résultat fait mal, beaucoup de dégâts à un Chelsea qui n’a pas pu trouver un moyen de frapper à un Bayern soutenu par le meilleur match masculin et un monumental Davies.

Et c’est que le Canadien a établi un grand jeu en devenant propriétaire et seigneur de toute la voie pour gauchers. Imparable Le jeune sideman canadien, en fait, a inventé un voleur par groupe et a aidé Lewandowski pour que les Polonais en signent un aussi. Comment pas Onzième but de «Lewangolski» dans cette Ligue des champions. Avec 0-3, Chelsea a tenté de rattraper le score mais l’expulsion de Marcos Alonso a fini par gâcher tout espoir. Ce Bayern montre la voie. Pointez-le comme un candidat sérieux pour remporter le titre.