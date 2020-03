Bayern Munich vs Augsburg: Composition, nouvelles de l’équipe, soit Zirkzee démarre, soit nous nous émeute, et plus encore!

Le Bayern Munich joue un dimanche cette semaine, ce qui a essentiellement ruiné mon samedi et la majeure partie de mon vendredi. Mais peu importe! Tant que Hansi et les garçons gagneront le match de demain, tout ira bien. Droite?

Nouvelles de l’équipe

Selon l’entraîneur, Lucas Hernandez et Jerome Boateng sont tous les deux en forme et prêts à revenir dans l’alignement. Serait-ce une chance de reposer enfin David Alaba? Peut être. Pendant ce temps, Kingsley Coman n’est pas encore prêt à retourner sur le terrain (surprise surprise!) Et Ivan Perisic ne parvient pas à prouver qu’il est le Wolverine croate en se remettant de sa blessure quelques semaines plus tôt.

Mais la grosse blessure à la une est celle de Robert Lewandowski, qui se remet toujours d’une fracture du tibia qu’il a subie lors de la victoire 3-0 du Bayern contre Chelsea en Ligue des champions. Les Bavarois ont disputé deux matchs sans leur attaquant vedette, et une chose est très claire: cette équipe ne peut pas fonctionner sans un véritable attaquant.

Pour le match de dimanche contre Augsbourg, Hansi Flick doit ramener Joshua Zirkzee dans le onze de départ. Sans lui en haut, Thomas Muller semble complètement perdu, tandis que les autres attaquants comme Serge Gnabry et Philippe Coutinho sont rendus impuissants. Idéalement, Flick commencera Zirkzee en haut dans la configuration 4-2-3-1 préférée du Bayern, ou bien verra une autre performance d’attaque flasque comme celle contre Schalke.

Thiago Alcantara et Joshua Kimmich sont en grande forme, il n’y a donc aucune raison pour que l’entraîneur les abandonne pour le moment. Cependant, Flick voudra peut-être donner une chance à ses autres milieux de terrain, donc je ne serais pas surpris de voir Leon Goretzka ou Corentin Tolisso obtenir une course à la place. Javi Martinez est également de retour de blessure, mais il est peu probable qu’il commence. Moins on en dit sur Michael Cuisance, mieux c’est.

En défense, nous pouvons nous attendre à voir le retour d’Ol ’Reliable – Alphonso Davies et Benjamin Pavard en arrière-plan, avec David Alaba et Jerome Boateng en défense centrale. Si Hansi est si enclin, il pourrait décider de reposer Alaba ou Davies et faire venir Lucas, mais c’est son appel. Pour l’instant, il est peu probable qu’il y ait des surprises en défense demain. Manuel Neuer en sera certainement ravi.

Sans plus tarder, voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera dimanche contre Augsbourg: