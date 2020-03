Bayern Munich vs Augsburg: flux en direct, fil de temps de jeu, comment regarder

Jour de match! Les matchs du dimanche sont toujours bizarres, car cela dérange le rythme circadien du football, mais peu importe! Cette semaine, le Bayern Munich affronte le FC Augsburg dans le seul derby bavarois de toute pertinence. Étant donné que Nuremberg est enfermé dans une bataille de relégation dans la 2.Liga et Munich 1860 n’est même pas aussi bon que le Bayern II, cela restera probablement le cas pendant un certain temps.

La grande nouvelle est que Robert Lewandowski ne jouera pas. Dans le match n ° 1 sans le tueur à gages polonais (contre Hoffenheim), le Bayern a joué au football à écoulement libre et a marqué de nombreux buts. Dans le match n ° 2 (contre Schalke dans le Pokal), ils l’ont frappé pendant 90 minutes et seul Joshua Kimmich a marqué sur coup de pied arrêté.

Quelle était la principale différence entre ces deux jeux? Eh bien, contre Hoffenheim, le Bayern a aligné un XI standard avec Joshua Zirkzee remplaçant Lewandowski blessé. Le Néerlandais précoce a bien géré le rôle et a permis à Thomas Muller et au reste de l’attaque de faire des ravages autour de lui. Contre Schalke, Hansi Flick a choisi de laisser tomber le garçon et a commencé une formation de qualité inférieure avec Muller comme attaquant, causant des problèmes non seulement pour lui, mais aussi pour Philippe Coutinho et Serge Gnabry.

Donc, pour ce match, le Bayern devrait revenir au XI normal et commencer la même formation qui a pris le terrain contre Hoffenheim. Sans Kingsley Coman (ischio-jambiers) et Lewy (genou), ce n’est pas un vrai XI “champagne”, mais avec Jerome Boateng qui revient dans l’alignement, il est assez proche. Avec David Alaba, Alphonso Davies et Thiago Alcantara également en forme, l’équipe est actuellement chargée de qualité. Espérons que Flick et ses garçons aient réalisé une bonne performance, car le Borussia Dortmund est en forme et cherche à vraiment défier le titre cette saison.

C’est l’heure du Bayern.

Informations sur le match

Emplacement: Allianz Arena, Munich, Allemagne

Temps: 15 h 30, heure locale, 10 h 30 HNE

TV / streaming: Fubo.tv, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter:

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes surtout très sympathiques! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous sentez pas timide si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog.

SBN est un peu lent à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez la page régulièrement pour suivre la discussion, en particulier après les objectifs.

Les célébrations de but sont pour tout le monde de participer! Même si vous êtes en retard sur les autres, continuez de répondre au dernier appel du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le second, et ainsi de suite.

Bien que prêter serment soit autorisé dans des limites raisonnables, veuillez être poli avec vos collègues affiches et éviter les obscénités gratuites. Les propos racistes, homophobes et misogynes ne sont en aucun cas autorisés.

Consultez notre fil pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht’s!

Vous cherchez un puits sans fin de contenu Bayern Munich? Ouvrez un compte SBNation et Rejoignez la conversation sur Bavarian Football Works. Que ce soit la couverture et l’analyse complètes des matchs, les dernières nouvelles ou quelque chose de complètement différent, nous avons tout.