Bayern Munich vs Hoffenheim: Composition, actualité de l’équipe, Philippe Coutinho débutera-t-il sur l’aile, et plus encore!

Il est temps pour une action DFB Pokal! Alors que Hansi Flick se prépare pour son premier match de coupe en charge du Bayern Munich, il doit faire face à un ensemble de circonstances difficiles – les Bavarois se retrouvent une fois de plus dans le département de l’ailier, et un match clé contre RB Leizpig est juste dans quelques jours. Hansi doit battre Hoffenheim tout en évitant les prolongations, tout en faisant face à un changement soudain et inattendu de la programmation prévue. Comment fera-t-il face?

Nouvelles de l’équipe

Niklas Sule et Javi Martinez sont sortis, mais nous savions que cela entrait dans le match. Le vrai problème est la blessure surprise d’Ivan Perisic à l’entraînement d’aujourd’hui. Avec le Croate sur la touche, Hansi Flick perd un joueur en forme et un précieux candidat pour les ailes. Kingsley Coman et Lucas Hernandez ne sont pas encore en forme à 100%, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour l’entraîneur.

Dans cet esprit, parlons de la programmation. Robert Lewandowski partira sûrement en haut. Hansi Flick affirme que Serge Gnabry est à 100% et prêt à jouer, mais il n’a pas commencé de match depuis le début de l’année et pourrait être trop rouillé pour jouer contre Hoffenheim. Par conséquent, Philippe Coutinho pourrait être le meilleur candidat de compromis pour l’aile gauche, Thomas Muller étant à droite. Ce n’est certainement pas l’idéal pour le Bayern d’entrer dans le match avec zéro ailier naturel sur le terrain, mais c’est la main que le club a reçue. Les dieux du football sont cruels.

Au milieu de terrain, nous devrions nous attendre à voir un trio familier de Leon Goretzka, Thiago Alcantara et Joshua Kimmich. Goretzka et Thiago ont été dans une forme incroyable ces derniers temps, et Kimmich est essentiellement imparable dans ce club, donc il est assuré de jouer. Comme on dit – si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas, et ce milieu de terrain n’est certainement pas encore cassé.

Enfin, en défense, n’attendez aucun changement par rapport à la semaine dernière. Alphonso Davies continuera son relais à l’arrière gauche, tandis que David Alaba sera au centre arrière gauche. Ces deux joueurs ont eu des matchs décevants (selon leurs normes élevées) contre Mayence, ils chercheront donc à faire monter la température dans la coupe. Jerome Boateng s’alignera à côté d’Alaba en défense centrale, avec le très fiable Benjamin Pavard à l’arrière droit.

Voici à quoi pourrait ressembler la programmation: