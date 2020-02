Bayern Munich vs Paderborn: composition, nouvelles de l’équipe, Odriozola pour son premier départ, et plus encore!

Il est toujours difficile de se concentrer sur la ligue lorsque vous avez un gros match de Ligue des champions à quelques jours. Mais pour Hansi Flick, cela fait partie du travail, car il est confronté à la tâche de battre le SC Paderborn et de maintenir l’avance du Bayern Munich sur RB Leipzig dans le classement. Obtenir les trois points est impératif, mais l’entraîneur sera bien conscient qu’il doit également reposer certains joueurs clés.

Nouvelles de l’équipe

Niklas Sule, Javi Martinez et Ivan Perisic sont toujours blessés. Hansi Flick ne les mentionne même plus dans les conférences de presse, alors nous devrions peut-être arrêter de répéter ce point dans chaque article de la programmation. Jerome Boateng et Benjamin Pavard ont tous deux obtenu leur cinquième jaune contre Koln, ils sont donc suspendus. En dehors de cela, le Bayern dispose d’une équipe complète.

Donc, la programmation – Robert Lewandowski commencera à l’avant, comme toujours. Thomas Muller est un candidat de choix pour se reposer cette semaine, car il devrait commencer contre Chelsea mardi. Philippe Coutinho prendra probablement sa place au milieu de terrain offensif, et Serge Gnabry et Kingsley Coman devraient prendre leurs positions habituelles sur les ailes. Il y a une chance que l’un d’entre eux soit reposé pour le sauver pour la Ligue des champions, mais Hansi voudra peut-être que ses ailiers obtiennent plus de temps de jeu sous leur ceinture en premier.

Au milieu de terrain, Joshua Kimmich débutera probablement aux côtés de Leon Goretzka, avec Thiago Alcantara reposé. Si ce n’est pas Goretzka, alors Corentin Tolisso pourrait avoir quelques minutes juste pour le mettre au courant – Paderborn est le dernier mort au classement, donc ils sont l’opposition parfaite pour que le Français récupère son groove.

En défense, Flick a confirmé qu’Alvaro Odriozola obtiendrait son premier départ pour le Bayern en raison de la suspension de Benjamin Pavard. Le joueur du Real Madrid commencera à l’arrière droit, position habituelle de Pavard. C’est une énorme opportunité pour le joueur de 24 ans d’impressionner ses nouveaux coéquipiers, et j’espère qu’il saisira l’occasion et se montrera un remplaçant fiable pour le reste de la saison.

Pendant ce temps à l’arrière gauche, Alphonso Davies est un autre joueur qui pourrait vraiment utiliser un peu de repos, mais Flick ne peut pas le lui donner car la défense du Bayern est tendue pour le moment. David Alaba et Lucas Hernandez, les deux autres arrières gauches de l’équipe, doivent tous deux jouer en défense centrale, ce qui signifie que le Bayern aura trois joueurs du pied gauche jouant ensemble dans la ligne de fond. Si cela se passe aussi bien que contre Koln la semaine dernière, Manuel Neuer pourrait avoir une journée difficile devant lui.

Donc, sans plus tarder, voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera contre Paderborn: