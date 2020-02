Bayern Munich vs RB Leipzig: composition, actualités de l’équipe, blessures et plus encore!

C’est seulement en février, mais la course au titre de Bundesliga a atteint une phase critique. Le Bayern Munich et le RB Leipzig occupent respectivement la première et la deuxième place du tableau, avec un seul point séparant les deux équipes. Leur affrontement pourrait déterminer l’issue de la course au titre.

Julian Nagelsmann sera sous pression pour orchestrer un revirement pour son équipe, qui les a vu perdre leur avance en Bundesliga et être éliminé du DFB Pokal en l’espace de quelques semaines. Cependant, dans un jeu, cette grande forme actuelle signifie peu. Le jeune entraîneur a montré à maintes reprises qu’il est capable de sortir son équipe d’une crise. Hansi Flick, qui a jusqu’à présent connu une série de résultats parfaite dans le Ruckrunde, devra se méfier de son adversaire rusé.

Nouvelles de l’équipe

Alors que Kingsley Coman est enfin de retour dans l’équipe, le Bayern Munich n’a que trois joueurs confirmés pour le match – Javi Martinez (cuisse), Niklas Sule (genou) et Ivan Perisic (cheville). Lucas Hernandez a repris l’entraînement en équipe, mais il est peu probable qu’il commence. Jerome Boateng, qui a montré des signes d’inconfort lorsqu’il a été éliminé contre Hoffenheim en milieu de semaine, est également en forme et prêt à jouer.

Étant donné que Nagelsmann est connu pour son sens tactique, Hansi Flick devra jouer le XI le plus fort dont il dispose. Que Philippe Coutinho figure ou non dans ce XI est un grand doute. Compte tenu de ses mauvaises performances sur l’aile en milieu de semaine, il est probable que le Brésilien se retrouve sur le banc et que Serge Gnabry soit décalé sur le flanc gauche. Thomas Muller sera déplacé à la place de Gnabry sur la droite, et Leon Goretzka (qui était au repos contre Hoffenheim) commencera à attaquer le milieu de terrain. L’attaquant sera bien sûr Robert Lewandowski.

En ce qui concerne le milieu de terrain – Thiago Alcantara était reposé dans le Pokal, probablement pour le garder au frais pour ce match critique. Il se joindra à Joshua Kimmich, et les deux seront chargés de traiter avec une équipe de Leipzig qui aime presser et dominer le centre du terrain.

Enfin, attendez-vous à aucun changement dans la défense. Même si Lucas Hernandez est disponible, Hansi Flick optera probablement pour la ligne de fond éprouvée d’Alphonso Davies, David Alaba, Jerome Boateng et Benjamin Pavard.

Nous espérons que Boa et Pavard ont surmonté leur nervosité en milieu de semaine ces derniers jours, car les erreurs qu’ils ont faites contre Hoffenheim seront punies beaucoup plus sévèrement par des attaquants tels que Timo Werner et Marcel Sabitzer. Flick a mentionné lors de sa conférence de presse de ce match que la performance n’était pas satisfaisante pour les Bavarois, alors j’espère qu’il a préparé l’équipe de manière plus approfondie pour le match de dimanche.

Avec tout cela à l’écart, voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera contre RB Leipzig:

Autres possibilités:

Kingsley Coman remplace Thiago – Si Coman est en forme, il peut commencer sur la gauche, Goretzka peut reculer pour former un pivot avec Kimmich, et Gnabry et Muller peuvent revenir à leurs positions habituelles. Cependant, il est peu probable que Flick place Thiago pour un si gros match, étant donné qu’il était reposé et sous la forme dans laquelle il se trouve actuellement.

Philippe Coutinho remplace Thiago – encore une fois, cela permettrait à Gnabry, Muller et Goretzka de prendre des positions plus familières sur le terrain, mais il est peu probable que nous voyions le Brésilien commencer dans un match d’une telle importance.

Alvaro Odriozola remplace Jerome Boateng – Encore une fois, peu probable. Odriozola a montré peu de choses pour justifier son inclusion lors de sa brève apparition contre Hoffenheim.

Lucas Hernandez remplace Jerome Boateng – Lucas JUST est revenu d’une longue blessure, il est donc peu probable que Boateng soit blessé. Cependant, une telle décision nécessiterait une refonte complète de la ligne de fond et peut-être du milieu de terrain, étant donné que Flick voudra éviter de jouer deux gauchers (Lucas et Alaba) ensemble en défense.

Manuel Neuer au milieu de terrain – pour le lolz.