Bayern Munich vs Schalke: composition, nouvelles de l’équipe, mystère de Joshua Kimmich, blessures et plus encore!

Cela fait moins d’une semaine depuis le dernier match du Bayern Munich, mais cela ressemble à une vie. Depuis la conquête du Hertha Berlin, Hansi Flick vise un Schalke de haut vol. Alors que David Wagner a façonné l’Everton allemand en une équipe compétente, même Niko Kovac a pu les battre à Hinrunde. Blessé ou non, le Bayern devrait prendre les trois points, en particulier avec la course au titre de Bundesliga si proche.

Nouvelles de l’équipe

Niklas Sule est absent pour la saison, alors ne vous attendez pas à ce qu’il fasse une récupération miraculeuse et arrive sur le terrain demain. Lucas Hernandez participe à l’entraînement en équipe, mais Hansi Flick a refusé de confirmer sa participation contre Schalke – il est donc probablement absent. Le retour de Kingsley Coman est encore dans quelques semaines. Cependant, Serge Gnabry est de retour de blessure alors que Joshua Kimmich a fini de purger sa suspension.

Dans cet esprit, le choix de Flick devient compliqué. Robert Lewandowski est presque certain de partir en tête, mais le trio derrière lui pourrait être très différent selon que Gnabry est suffisamment en forme pour jouer. En supposant que Gnabry joue effectivement, il jouera probablement sur le flanc droit, avec Ivan Perisic ou Philippe Coutinho à gauche. Perisic est le candidat le plus probable compte tenu de sa solide performance contre Hertha, mais le Brésilien pourrait obtenir le feu vert en raison de sa capacité de passe supérieure. Thomas Muller retournera, selon toute vraisemblance, à sa place habituelle derrière l’attaquant.

Au milieu de terrain, nous avons une énigme. Hansi Flick a confirmé que Joshua Kimmich jouerait demain, mais a refusé de dire à quel poste. Étant donné le déroulement de la saison, il est tout à fait possible qu’il prenne la place de Thiago Alcantara à côté de Leon Goretzka au milieu de terrain. Alors que l’Espagnol a eu un match incroyable contre les Berlinois, un trio de milieu de terrain ou Kimmich, Goretzka et Muller a été la configuration de choix de Hansi dans tous les grands matchs de la saison, et cela ne devrait pas changer pour l’instant.

Enfin, en défense, le lane du Real Madrid Alvaro Odriozola a sa première chance de faire une apparition pour son nouveau club. Cependant, selon Bild, il est peu probable qu’il commence, avec l’entraîneur susceptible de rester avec Benjamin Pavard, qui a fait ses preuves pour le moment. Alphonso Davies sera probablement à l’arrière gauche, soutenu par David Alaba au centre arrière. Jerome Boateng, fraîchement sorti d’une bonne performance contre Hertha, obtiendra très probablement le feu vert pour la position défensive centrale finale – Flick comptera sur ses longues balles pour débloquer la défense de Schalke.

Autres possibilités:

Kimmich à l’arrière droit, Pavard au centre arrière, Thiago-Goretzka pivot.

Odriozola à l’arrière droit, Pavard au centre arrière, Boateng sur le banc.

Perisic sur l’aile, Coutinho sur le banc.

Gnabry sur le banc, Muller sur l’aile, Coutinho au milieu de terrain offensif.

Tolisso au lieu de Goretzka au milieu de terrain.

Sondage

Question bonus: Où pensez-vous que Joshua Kimmich jouera demain?























22%

Ummmm, milieu de terrain?

(15 votes)













25%

Ça va être au milieu de terrain, n’est-ce pas?

(17 votes)













52%

Oui, milieu de terrain.

(35 votes)















67 votes au total



Votez maintenant