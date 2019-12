Bayern Munich vs Wolfsburg: Composition, nouvelles des équipes, crise du milieu de terrain et plus encore!

C'est le dernier match du Hinrunde, et le Bayern Munich fonctionne avec des fumées. Réduits à seulement 11 joueurs de champ, les Bavarois sont confrontés à un test sévère sous la forme du VfL Wolfsburg, qui a connu une saison très décente jusqu'à présent.

Nouvelles de l'équipe

La liste des blessures donne à réfléchir. Leon Goretzka et Corentin Tolisso manquent tous les deux en raison de problèmes musculaires, tandis que Niklas Sule, Kingsley Coman et Lucas Hernandez restent à l'écart en raison de blessures à plus long terme. Fiete Arp et Michael Cuisance sont également absents, mais il est peu probable qu'ils commencent de toute façon. Le coup le plus dur sera l'absence de Thiago, qui est suspendu en raison de l'accumulation de 5 cartons jaunes.

Compte tenu des circonstances, Hansi Flick n'a pas beaucoup de choix en termes de files d'attente. Robert Lewandowski dirigera l'attaque, soutenu de gauche à droite par Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Thomas Muller et Serge Gnabry. Joshua Kimmich jouera le rôle de pivot solitaire, formant une formation très fragile 4-1-4-1.

En défense, Alphonso Davies reprendra son rôle à l'arrière gauche, tandis que David Alaba débutera au centre arrière. L'Autrichien sera la clé de toute la configuration – avec Thiago retiré, sa distribution par l'arrière et la capacité de fermer les coureurs seront essentielles pour éviter les erreurs défensives. L'un de Jerome Boateng ou Javi Martinez se joindra à l'autre position CB, probablement Martinez compte tenu de ce qui s'est passé lors de la précédente sortie de Boateng. Benjamin Pavard arrondit les choses à l'arrière, jouant à l'arrière droit.

Espérons que Manuel Neuer est en pleine forme, car c'est une configuration garantie pour concéder des buts.