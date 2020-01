BBetis éliminé des pénalités à Vallecas!

Le frisson de la coupe assortie unique ne s’arrête pas!

Lightning était à quelques minutes de l’élimination du Betis et Betis à quelques minutes de l’élimination du Lightning dans un match où il était difficile de décider qui se démarquait le plus.

La vérité est que l’équipe de Vallecas, grâce à Alejandro Catena, a pu marquer le premier, à 47 ′, en allumant des alarmes sur le banc bético, qui n’a pas eu de réponse pendant presque toute la seconde moitié. La réunion a été tentée de contrôler les deux, les locaux pouvant dominer le ballon plus longtemps, bien que le manque de force ait empêché le score de s’élargir.

Pour cela, Joaquín est apparu à 84 ′ pour mettre une parité qui a sauvé le Betis d’une élimination imprévue d’une Coupe où il y avait des attentes quant à ce qui pourrait être réalisé.

90 ‘(+3’) ⏱⚽️ Fin du temps réglementaire 🔚 Nous allons prolonger!

⚪🔴 #RayoRealBetis 1-1 💚⚪ # DíaDeBetis #CopaDelRey pic.twitter.com/qhzDU4dDyB

– Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 23 janvier 2020

Déjà dans l’extension, Loren a mis le 1-2 verdâtre pour le retour temporaire à 97 ′ de l’extension, ce qui n’a pas fini de démotiver le Lightning.

Dans ce même ténor, Andrés Martín est apparu à 118 ′ pour donner un but qui pourrait bien être considéré comme l’or pour le transcendantal. Ils ont imposé une série de pénalités que le Betis perdrait, grâce à deux échecs dans les bottés de Joaquín et Cristian Tello, avant les quatre succès de Rayo, gracieuseté de Suárez, Pozo, Saúl et Catena.

⚡️ Bande de pénalité

Lance @ catena_94: ⚽️Gooooooooolllll !!!!!!! (4-2) Nous sommes dans les octavooooooosss de #CopaDelRey !!!! pic.twitter.com/pTwzufLy1M

– Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 23 janvier 2020

Ainsi, Betis rejoint un groupe restreint de Premiers Clubs qui, le même soir, ont dit au revoir à la Coupe sans pouvoir dépasser le seizième. La foudre quant à elle attend son prochain adversaire, le huitième.