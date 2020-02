Bebelo Reynoso a défini son avenir: le volant ne verrait pas de mauvais yeux quitter Boca

Les jours de Bebelo Reynoso à Boca pourraient être comptés. De la MLS, ils continuent de le chercher avec insistance, bien que pour l’instant, l’offre soit insuffisante pour le club.

Ponctuellement, Minessota United a amélioré son offre et paierait 4 millions de dollars pour le milieu de terrain de Cordoba. Pour Boca, cette offre ne répond pas aux attentes et doublerait au moins. La vérité est que pour moins de 7 millions de nettoyages du club ne serait pas disposé à négocier.

Boca et Talleres, l’autre propriétaire de sa passe avec 25%, ont l’intention que le joueur soit vendu et non prêté, car il a également offert à l’équipe nord-américaine.

Le volant n’a cependant pas demandé expressément de quitter le club, Selon le journaliste Martín Costa ce midi à Halcones et Palomas, il ne verrait pas de mauvais yeux un changement d’air et considère l’offre de Minessota United comme très bonne.

Au début de l’année, il a vu le footballeur actif et être un partant dans les deux matchs amicaux que Boca a joué contre l’Universitario et l’Atlético Paranaense. Cependant, aujourd’hui ne fait pas partie du 11 initial et chercherait à avoir plus de minutes sur le terrain. S’il partait, ce serait le deuxième flyer créatif que l’équipe de Russo perdrait après le départ d’Alexis Mac Allister.

Reynoso est arrivé à Boca en 2017 lorsque Boca a acheté 75% de son laissez-passer dans une opération qui comprenait plusieurs mineurs du Xeneize dans le cadre du paiement aux ateliers. Dans le club de la ville de Buenos Aires, il a joué 61 matchs et marqué quatre buts en plus de remporter la Super League 2017/18 et la Super Coupe d’Argentine 2019. Va-t-il partir?