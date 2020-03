Bebelo Reynoso a révélé pourquoi il est resté à Boca et a précisé: “Je suis resté pour le combattre, je ne suis pas satisfait, je veux être un démarreur”

La bouche fête. Il a réussi à se consacrer de façon inattendue dans le Super ligue après l’avoir battu 1 à 0 Gymnastique dans le but de Carlos Tevez et la cravate de Rivière avant Atlético Tucumán en condition de visiteur. Cependant, il ne s’est pas détendu et s’est battu mardi à Medellín indépendant 3 à 0 à la deuxième date de Groupe h de la Coupe Libertadores. Le troisième but a été fait par le Cordovan Emanuel Reynoso, après un coup franc essentiel qui le cloua à gauche du gardien.

Boire, qui a été remplaçant dans l’équipe dirigée par Michelangelo Russo mais que chaque fois qu’il entre, il paie comme la plupart des footballeurs de cette équipe, il a parlé lors d’une conférence de presse ce jeudi et a déclaré: “J’ai décidé de rester La bouche pour le combattre. Je ne suis pas satisfait, je veux être un démarreur. “De plus, il a ajouté:” Je ne sais pas si cela allait de pair avec Rivière mais je suis content pour l’équipe. Nous avons mérité le titre à juste titre. “

Le Xeneize visitera Godoy Cruz Samedi à 20h00 lors des débuts du Super League Cup avec l’arbitrage de Darío Herrera et sur l’écran de TNT Sports. Il est fort probable que Russo trouver une alternative à partir de onze, en pensant à ce qui sera le troisième jour de la Copa Libertadores, quand La bouche visite à La liberté Mercredi 18 mars à 21h30, pour le moment à huis clos.

En pensant à lui Tomba, Reynoso Vous avez de bonnes chances de faire partie du jeu. À ce sujet, il a déclaré: “Je ne sais pas si je vais jouer encore. Ce sont des décisions qui Miguel Ici, celui qui est le mieux va jouer “. La bouche pour faire face à l’ensemble dirigé par Mario Sciacqua, issu de deux victoires consécutives, c’est: Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Leonardo Jara, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Agustín Obando; Reynoso; Jan Carlos Hurtado et Ramón Wanchope Ábila.