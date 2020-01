Beccacece parle de Benjamín Garré

L’entraîneur du Racing a expliqué ses plans avec le jeune footballeur, qui est expérimenté dans le football européen et qui attribue un grand potentiel s’il s’adapte au style local.

«C’est un garçon avec beaucoup de projection, beaucoup de technique et de vitesse. Il est habitué à moins de frictions, plus d’espace et moins de combats. Il n’a pas encore fait ses débuts en tant que professionnel. Nous avons besoin de lui pour pouvoir se réadapter au football argentin et nous le prendrons petit à petit », a expliqué Sebastián Beccacece à propos de Benjamín Garré.

Beccacece est sûr que Garré “d’ici là sera important pour l’institution”.

“Il peut jouer à gauche mais il se sent beaucoup plus à l’aise à droite, comme il le faisait dans la jeunesse de la ville”, a expliqué l’entraîneur sur les caractéristiques du joueur.