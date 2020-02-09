Belgique, le colista du Cercle de Bruges surprend les Malines

BELGIQUE SECTION 1A, 25e JOUR
Vendredi 07.02.2020
20:30 GENT-ANDERLECHT 1-1
Samedi 08.02.2020
18:00 SP.CHARLEROI-ZULTE WAREGEM 4-0
20:00 CIRCLE BRUGES-MECHELEN 3-2
20:00 ST.TRUIDEN-EUPEN 5-2
20:30 RE MOUSCRON-OOSTENDE 3-1
Dimanche 09.02.2020
14:30 STANDARD-BRUGES Reporté
18:00 ROYK ANVERS-RACING GENK Reporté
20:00 WASSLAND BEVEREN-KORTRIJK Reporté
BELGIQUE SECTION 1A, SUSPENDUE LE 23e JOUR
SP.CHARLEROI-MECHELEN (Susp.min.20, 1-0)
CLASSIFICATION:
SORCIÈRES 57
GENT 49
ROYAL ANVERS 45
SP .CHARLEROI 44
STANDARD 41
RACING GENK 37
MECHELEN 34
ZULTE-WAREGEM 34
ANDERLECHT 34
ST.TRUIDEN 32
RE MOUSCRON 30
KORTRIJK 26
EUPEN 26
OOSTEND 21
WAASLAND-BEVEREN 20
CIRCLE BRUGES 14