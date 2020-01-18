Belgique, Standard égalise la cinquième place. Avenatti décisif

BELGIQUE SECTION 1A, 22e JOUR
Vendredi 17.01.2020
20:30 MECHELEN-STANDARD 2-3
Samedi 18.01.2020
18h00 EUPEN-SP.CHARLEROI
20h00 OOSTENDE-WAASLAND BEVEREN
20:00 ST.TRUIDEN-KORTRIJK
20:30 MOUSCRON GENT-RE
Dimanche 19.01.2020
14:30 BRUJAS-ROYAL ANVERS
18h00 ANDERLECHT-BRUJAS
20:00 ZULTE WAREGEM-RACING GENK
BELGIQUE SECTION 1A, RETARDÉE LE 5e JOUR
SP.CHARLEROI-BRUGES
CLASSIFICATION:
SORCIÈRES 49
SP .CHARLEROI 39
GENT 39
ROYAL ANVERS 39
NORME 38
MECHELEN 34
ZULTE-WAREGEM 31
RACING GENK 31
RE MOUSCRON 27
ANDERLECHT 27
ST.TRUIDEN 23
KORTRIJK 22
EUPEN 19
OOSTENDE 18
WAASLAND-BEVEREN 17
BRUGES CIRCLE 11