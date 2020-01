NAPLES. Aujourd’hui l’aventure de Matteo Politano avec la chemise Napoli, l’ancien Inter a emprunté avec une obligation de rachat au tribunal de M. Gattuso.

PREMIERS MOTS

Le jeune attaquant a laissé un message sur son profil Instagram, une salutation à l’ancienne équipe et un message à la nouvelle: “Je suis prêt et excité pour ma nouvelle merveilleuse aventure, dans une belle ville avec une grande base de fans. J’ai hâte de prendre le terrain pour ces couleurs! Merci également à l’Inter pour l’opportunité qu’il m’a donnée. Je veux vraiment saluer tous ceux qui ont été proches de moi sur ce chemin, les entreprises, les compagnons, le personnel et les collaborateurs. Un grand merci également aux fans qui m’ont toujours soutenu! ».