Bellerin révèle un coéquipier d’Arsenal qui a aidé à lever les ténèbres pendant la réhabilitation

Date de publication: Vendredi 20 mars 2020 11:56

Hector Bellerin a rendu hommage à son collègue d’Arsenal, Rob Holding, après que le défenseur ait joué un rôle clé en l’aidant à passer neuf mois à l’écart.

Bellerin a été étiré après 72 minutes de victoire à domicile contre Chelsea en janvier 2019, selon un communiqué du club disant qu’il serait mis à l’écart pendant au moins six mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour un ligament croisé antérieur rompu sur son genou gauche.

Cela s’est avéré beaucoup plus long car l’Espagnol n’est revenu que fin septembre lorsque les Gunners ont remporté une victoire 5-0 sur Nottingham Forest en Coupe EFL.

Bellerin n’était pas le seul joueur à être mis à l’écart par une blessure sort difficile pour les Gunners et a déclaré que l’aide de ses coéquipiers était vitale alors qu’il luttait contre la longue réadaptation.

S’adressant à arsenal.com, il a désigné Rob Holding comme celui qui a été la plus grande inspiration pendant le long voyage.

Bellerin a déclaré: «Rob Holding a été comme mon premier soutien. Il s’était blessé quelques mois avant moi, donc chaque chose qu’il traversait, je pouvais voir que ce serait moi qui ferais ça dans deux mois. Il était la personne qui m’a envoyé le premier message, la personne qui m’a offert ses conseils depuis le début.

«Il avait un excellent processus de réadaptation parce qu’il frappait toutes les cibles quand il en avait besoin. Il allait encore plus loin que nécessaire à l’époque, donc pour moi, c’était une grande inspiration pour voir comment nous allions nous réadapter avec les mêmes personnes, et cela m’a fait me sentir mieux de le voir si bien. Cela m’a donné un but et un objectif que je pouvais atteindre.

“Ce n’était pas comme” Oh dans six ou neuf mois tu vas être ici “, non. Je pouvais bien voir quelles étaient les étapes et pour moi, c’était très utile. De plus, nous avions toujours eu une relation incroyable sur et en dehors du terrain, ce qui a évidemment beaucoup aidé.

“Rob et moi faisons toujours du yoga ensemble au club et nous faisons toujours partie d’un groupe qui se réunit également en dehors du football. C’est quelqu’un que je pense que tout le monde aime au club. C’est une grande personnalité et c’est quelqu’un qui aime travailler, et il a été la première personne à me montrer que je serais de retour sur le terrain bientôt. »

Bellerin a également révélé que le fait d’être témoin de sa blessure avait frappé Holding hard.

“Ce n’est pas lui qui m’a dit cela, mais quelqu’un est venu vers moi après ce match de Chelsea et a dit:” Oh, juste pour que tu saches, quand Rob t’a vu blessé, il a commencé à pleurer “”, a déclaré Bellerin.

«Et je pensais que c’était fou. Au moment où je me suis blessé, je savais que je me serais blessé et je ne suis pas quelqu’un qui insiste trop sur les choses. Une demi-heure après, tout le monde était désolé pour moi mais je n’avais pas besoin de l’entendre parce que je savais que je n’allais pas.

«J’étais passé, je passais à autre chose et je me concentrais sur le fait d’être dans le bon état d’esprit pour les neuf prochains mois. Mais alors, évidemment, je n’avais pas subi d’opération ni les premiers jours de réadaptation, donc je pense que Rob a senti à quel point ça allait être difficile pour moi parce qu’il avait déjà traversé ces étapes.

«Son émotion à l’époque montre à quel point nous sommes dans une famille ici et comment le simple fait de voir votre coéquipier traverser quelque chose comme ça peut vous frapper.

«Rob est un gars formidable et n’a pas peur de montrer ses émotions et c’est quelque chose qui m’a aussi fait réaliser à quel point nous nous apprécions mutuellement. C’est formidable que je puisse partager un vestiaire avec quelqu’un pour qui j’ai ce genre de relation et de respect – et le fait que nous ayons pu faire nos retours ensemble le rendait encore plus spécial. “

Depuis son retour, Bellerin a joué 14 fois pour Arsenal, inscrivant un nul 2-2 à Chelsea et terminant vainqueur lors de ses trois derniers départs en Premier League.