Belletti: Lionel Messi, 16 ans, “m’a traversé la tête” à l’entraînement

Juliano Belletti a parlé de ses premières impressions sur Lionel Messi et de la façon dont l’Argentin l’a embarrassé à l’entraînement lorsqu’il a été appelé pour rejoindre la première équipe à l’âge de 16 ans.

Le Brésilien a admis qu’Andres Iniesta l’avait mis en garde contre Messi avant qu’il ne lui fasse face lors d’une séance d’entraînement sous Frank Rijkaard et soit sorti deuxième.

“Lorsque Messi est sorti de l’équipe B, Frank Rijkaard l’a mis avec nous dans un 11 contre 11 sur un petit terrain”, a-t-il déclaré.

«Il faisait partie de l’équipe remplaçante et j’étais avec les partants.

“[Andres] Iniesta a attiré mon attention et m’a demandé si je le connaissais (Messi). J’ai dit non et il m’a prévenu: “Attention, hein.”

“Quand il est monté sur le ballon pour la première fois, j’ai pensé:” Merde! Ce gamin est effronté! »

“Puis, alors que je me préparais à l’approcher et à lui enlever le ballon, il était déjà passé devant moi et avait marqué un but. Il m’a traversé. »

Source | ESPN

Messi a fait ses débuts pour le club à 16 ans en novembre 2003 lors d’un match amical de pré-saison contre Porto. Il va bien depuis lors …