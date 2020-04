Belletti se souvient du jour où Messi l’a humilié à Barcelone »Soccer press

Lundi 06 avril 2020

L’ancien ailier de Barcelone s’est souvenu de l’apparition de la «puce» dans l’équipe première du «culé». Et il a immédiatement laissé sa marque. Lors de la première séance d’entraînement, le Brésilien en a souffert, car la vitesse et l’habileté de l’Argentin ont ridiculisé le champion du monde avec le Brésil en 2002.

La capacité de Lionel Messi a souffert de ses rivaux et de ses coéquipiers. Et l’un d’eux est Juliano Belletti, qui a rappelé l’apparition de la «Flea» dans la première équipe de Barcelone. Là, le gaucher a immédiatement fait souffrir le latéral, alors qu’il n’avait que 16 ans.

«La première fois qu’il s’est entraîné avec nous, en 2004, je ne le connaissais pas. Il contrôlait le ballon et je ne savais pas qui c’était, donc je ne me suis pas préparé à 100% pour le match. Je n’y ai pas pensé et quand j’ai essayé de l’arrêter, c’était parti. Dès le début, il a montré qu’il était un joueur spécial et différent », a déclaré l’ailier brésilien.

Belletti a ajouté que «lorsque Messi a quitté l’équipe B, Frank Rijkaard l’a placé à côté de nous dans un 11 contre 11 dans un champ réduit. Il était parmi les remplaçants et j’étais partant. Iniesta me l’a fait remarquer et m’a demandé si je le connaissais. J’ai dit non et il m’a prévenu: “Attention, hein.” »

Le champion du monde 2002 a également affirmé que “dans le premier ballon que Messi a reçu, je pensais déjà:” Bon sang, ce garçon est audacieux! “Il avait 16 ans!” Plus tard, quand je me suis préparé à marquer et à voler le ballon, il avait déjà passé et marqué le but. Il avait toujours beaucoup de personnalité, en plus d’être un gars très compétitif. Les garçons qui quittent l’académie des jeunes du Barça ont déjà une certaine confiance. Mais il était bien au-dessus de ça. “

Celui de Cruzeiro «Messi est un gars introverti et cela ne changera jamais. Ronaldinho et Sylvinho l’ont remarqué et ont décidé de lui donner confiance. Ils l’ont emmené dans les vestiaires et l’ont mis à l’aise dans cet environnement. Un vestiaire comme le Barça n’intimide personne, mais les Brésiliens l’ont vu et l’ont pris. Cette acceptation des Brésiliens a beaucoup aidé ».