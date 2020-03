Bellingham, l’argent de Manchester United et la Juve: c’est qui est le bébé des records Primapagina

Il n’est pas encore un professionnel, mais il a tout pour le devenir. Personnalité, talent et cette petite folie qui ne peut pas manquer chez un garçon de 16 ans. Jude Bellingham est le nouveau qui progresse, la dernière pépite d’un football anglais qui a mis ces dernières années en avant des bijoux tels que Foden, Sancho, Mount et Abraham. Elevé dans le secteur jeunesse de Birmingham, il monte sur scène avec le maillot des Blues. Quatre buts et trois passes décisives en 35 matchs de championnat, pas mal pour un garçon né en 2003, qui n’a pas l’intention de s’arrêter. Quantité, qualité, leadership et humilité, ce qui lui a permis de brûler les scènes. Et rêver grand.

ENREGISTREMENT – Le nom de Bellingham est sur toutes les lèvres depuis huit mois maintenant. Mérite de ses records: le 6 août 2019, contre Portsmouth en Carabao Cup, à 16 ans et 38 jours il devient le plus jeune à faire ses débuts à Birmingham (battant le record de la légende du Blues Trevor Francis), contre Stoke City en Championnat, à 16 ans et 63 jours il était le plus jeune à marquer. Record qu’il a également battu avec le maillot de l’Angleterre des moins de 15 ans, qu’il a habillé pour la première fois à 13 ans, lors d’un match contre la Turquie à St George’s Park. Le football a toujours été sa passion et sa priorité, le vrai, pas le virtuel. Bellingham n’aime pas les jeux vidéo, il aime Messi mais son idole est papa Mark, sergent de la police des West Midlands, qui dans le football amateur a marqué environ 700 buts en 850 matchs avec 15 clubs, dont Leamington, Sutton Coldfield et Stourbridge.

JUVE – Son contrat non professionnel avec Birmingham expire en 2021, mais sauf surprises en été, il partira. La Juventus, Chelsea et le Borussia Dortmund sont sur lui depuis un certain temps, prêts à investir plus de 30 millions d’euros pour l’arracher à la compétition, mais ces derniers jours, Manchester United est revenu de manière excessive. Et c’est une bonne nouvelle partielle pour la Juve: l’atterrissage à Old Trafford à Bellingham serait un autre signe de l’adieu de Paul Pogba, le véritable gros but d’été d’Agnelli.