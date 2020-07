«Belotti parfait avant-centre, Dybala décisif. À propos d’Arthur … « 

À tous Claudio Marchisio. L’ancien milieu de terrain du Juventus il a parlé aux microphones de la Gazzetta dello Sport en racontant une anecdote sur les différents derby de taupe qu’il a vécu de première main et au-delà. Tout cela pendant le match contre Turin du stade Allianz samedi après-midi. Pas seulement des histoires: le « vieux » numéro 8 de la Juventus a également exprimé son opinion sur l’équipe d’aujourd’hui et ses joueurs, parmi tous Paulo Dybala.

Derby de ma taille

«Lors de mon premier derby de Turin, j’avais 7 ans et j’étais très excité, il a terminé 4-1 avec mes 3 buts. J’étais un joueur de ballon en 3-3 avec le fameux trou creusé par Maspero et le penalty frappé aux étoiles par Salas, j’étais derrière la porte et j’ai vu ce ballon qui a commencé très haut. Dans mon cœur, j’ai joué pour la première fois au Stadium, l’année du premier Scudetto avec Conte: j’ai marqué deux fois. Il y a deux ans, Allegri m’a fait réchauffer toute la seconde moitié mais je ne suis pas entré, j’ai été déçu « .

Belotti à la Juventus?

Il est l’avant-centre qui nous manque, surtout maintenant que Higuain n’a pas encore retrouvé son état. Mais je doute que quelqu’un comme lui accepte de devenir noir et blanc. Lui et Izzo incarnent l’esprit Toro, ils doivent inciter le groupe à se lever et à terminer le championnat d’une manière différente. Il est plus difficile de se faire un nom pour la Juve, où la défense et l’attaque se portent bien: Dybala ne me surprend pas et Douglas Costa peut partager le match. La Juve est classe et élégance, Toro a beaucoup de caractère et n’abandonne jamais. L’équipe de Sarri y arrive bien et doit profiter de l’occasion pour marquer des points avant de rencontrer Atalanta et Lazio, Turin, cependant, ne peut se permettre de ne pas tout donner. Je m’attendais à ce que le club fasse un voyage important avec le Caire et il l’a fait, même si l’équipe traverse actuellement une période difficile. En tant que joueur turinois, j’espère le voir bientôt en Ligue des champions, le modèle Atalanta « .

La classe incontestable de Dybala

Sa classe est incontestable, il est l’un des talents les plus purs du football mondial. Ceux qui le critiquent ne comprennent pas le football. Il a une excellente relation avec le club, j’espère qu’il deviendra un drapeau et fera ce qu’il n’a pas pu faire: gagner la Ligue des champions. »

Pilote Buffon

« Buffon se montre toujours à la hauteur, même depuis le banc, il est pilote. Il a l’épaisseur de la légende, tout comme Maldini. Le record est une récompense pour tout ce qu’il a donné au football. «

L’échange Pjanic-Arthur

«Je ne connais pas bien Arthur mais si la Juve l’a pris, ça veut dire que ça vaut le coup. Pjanic est l’un des plus grands milieux de terrain d’Europe, il a mis son équipe sur ses épaules en début d’année et il peut aussi le faire à Barcelone. »