Ben Arfa, route de Valladolid

La signature de Hatem Ben Arfa par Valladolid semble déjà une réalité. Le footballeur français se rend dans la capitale de Pucelana pour passer les tests médicaux pertinents et ainsi officialiser l’accord entre les deux parties jusqu’à la fin de cette saison. Ce serait confirmé comme ça l’un des «bombardements» de ce marché d’hiver.

27/01/2020 à 14:05

CET

SPORT.es

Ben Arfa, 32 ans il était sans équipement après avoir quitté le Stade Rennais, avec qui il a réussi à arracher le Paris Saint-Germain, son ancienne équipe, à la Coupe de France la saison dernière. Le milieu offensif a marqué neuf buts en 41 matchs l’année précédente en Ligue 1 et maintenant, il fera face à un nouveau défi dans le championnat espagnol.

Joueur français C’était une priorité pour la direction sportive du Real Valladolid et son arrivée donnera un saut de qualité au personnel de Sergio González. Bien que le joueur ait eu différentes propositions sur la table, l’entrée de Ronaldo Nazário dans la négociation, président de l’entité, a été déterminant pour les Français.

Valladolid avait publié la masse salariale après les départs d’Anuar, Barba, Luismi, Jorge de Frutos, Lunin et Agudo, et cela lui a donné plus de flexibilité pour intégrer un joueur de haut niveau à essayez d’obtenir une saison de plus la permanence dans la Ligue de Santander.