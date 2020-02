Ben Foster admet qu’il a été bien battu par la masterclasse de Fernandes Man Utd

Date de publication: Mardi 25 février 2020 8:40

Le gardien de but de Watford, Ben Foster, a admis avoir été surpris par le rythme du milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, lors du match de dimanche en Premier League.

Fernandes a obtenu son mandat United en cours d’exécution à Old Trafford avec le but d’ouverture et une passe décisive alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a augmenté ses chances de terminer parmi les quatre premiers cette saison.

L’international portugais Fernandes était de bonne humeur après le match et visait une blague à son coéquipier Anthony Martial pour lui avoir refusé une deuxième passe décisive.

Quant à la contribution de Fernandes au but, le premier match est venu d’un penalty gagné à la suite d’une contre-attaque rapide qui a pris fin lorsque le milieu de terrain a été déclenché par Foster après avoir passé le ballon devant le gardien de but.

S’adressant au site officiel de Watford, Foster a déclaré qu’il ne s’attendait pas à être battu au ballon par son adversaire.

Je dirais que le premier but était une erreur de ma part, j’aurais vraiment dû me retenir. Je pensais juste pouvoir y arriver, mais il a été très rapide et est arrivé le premier », a déclaré le joueur de 36 ans.

«La seconde mi-temps a été décevante et nous ne nous sommes pas remis du but refusé. Nous pensions que nous y reviendrions, mais ce n’était pas le cas, et nous avons laissé tomber nos têtes. “

Le résultat est parti Watford un point à la dérive de la sécurité dans le tableau de la Premier League et Foster a admis qu’il y avait un combat pour garder les Hornets dans l’élite.

“Ça va être un morceau jusqu’à la fin de la saison”, a-t-il déclaré.

«Nous leur avons donné trop de temps et de respect. Nous devons garder la tête haute et continuer à nous battre. »

United retourne en action en Ligue Europa jeudi après avoir fait match nul 1-1 avec le Club de Bruges lors du match aller des 32 dernières rencontres entre les deux équipes la semaine dernière.

Dans d’autres nouvelles, le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, s’est prononcé à la suite de la publication des résultats financiers du club pour le deuxième trimestre de l’année.

Les Red Devils ont fait trois signatures le mois dernier avec le jeune Nathan Bishop rejoignant l’objectif à long terme, 47 millions de livres sterling Bruno Fernandes et la recrue Odion Ighalo.

