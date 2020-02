Bénévent, Inzaghi: “Nous devons garder ce désir”

Un succès important pour Bénévent, qui a obtenu cet après-midi contre Pordenone et qui a permis aux Giallorossi d’atteindre +20 sur Crotone, battu à Castellammare. À la fin de la course de monsieur Inzaghi il a exprimé toute sa satisfaction dans la salle de presse, voici ses propos recueillis par OttoPagine.it: “Garder la porte intacte aurait été important, mais au-delà, je félicite Pordenone qui s’est avéré être une équipe très solide. -0 nous avons dû fermer parce que nous avions des chances sensationnelles avec Sau et Moncini. Nous avons risqué de rouvrir un match difficile. Ces gars sont fantastiques, nous nous sommes entraînés en quinze semaines et avons remporté deux matchs, ce qui signifie que leur caractère est incroyable. Nous devons garder ce désir car il semble que nous devons chasser les autres: c’est certainement un aspect positif, aussi parce que les jours diminuent et l’avantage augmente. Di Serio? C’est une journée magnifique parce que si nous pensons que nous nous sommes étirés sur Crotone et que nous avons fait nos débuts un garçon dans la crèche est toujours positif. Di Serio a gardé quelques balles sur le drapeau, il a tenu la bosse dans un moment de la gar pas facile. “

L’entraîneur de Samnite a ensuite déclaré sur Pordenone: “C’est une excellente équipe. Félicitations à Tesser. Ils ne sont pas par hasard au sommet et ils se battront pour la Serie A. Nous faisons quelque chose de compliqué facile. Je savais que ce serait un match difficile, mais avoir surmonté cet obstacle nous rapproche de plus en plus du but “. Enfin, Inzaghi a ajouté: “Sur les deux à zéro, nous nous sommes un peu détendus et cela ne doit jamais se produire. Pour avoir une mentalité gagnante, nous devons penser que les jeux ne sont jamais fermés. Désolé parce que nous méritions de terminer avec une feuille blanche. Le défi plus grand est celui avec nous-mêmes parce que si nous allons en Serie A, à la première inattention, vous marquez des buts Insigne fait ce que j’espérais Il est clair qu’il a eu une saison de swing parce que dans le rôle il y a un joueur important comme Kragl. a dû faire des choix. Il a attendu son moment et en a profité. Félicitations à lui. Le câlin après le but est sympa. J’essaie de transmettre ce que j’étais quand il était sorti, un footballeur en colère quand il n’a pas joué mais il a mangé de l’herbe pendant l’entraînement pour changer d’avis de l’entraîneur “.