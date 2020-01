Bénévent-Salernitana: pour les bookmakers, le derby est de «1» fixe, première joie de Ventura contre Inzaghi … | Nos paris

L’attente du derby augmente: Bénévent et Salernitana ils se font face dimanche pour la trente-huitième fois, la sixième en Serie B. Tout semble être en faveur des hôtes samnites: le classement, la prédiction des bookmakers et des précédents. Bénévent est splendidement seule en tête avec 16 points d’avance sur la zone des playoffs et à domicile a jusqu’ici réalisé neuf victoires, deux nuls et aucune défaite. Salernitana a ramé à 18 longueurs, même si ses 32 points lui ont permis de voir de près la deuxième position de Pordenone (à 35 points). Les analystes citent la marque «1» à 1,48. La grenade “2” gicle à 6,50, tandis que le tirage au sort, rapporte Agipronews, est une hypothèse de 4,15. Comme pour les précédents, les Giallorossi ont remporté les trois derniers, marquant 7 buts et n’en encaissant aucun. La dernière victoire à Vigorito della Salernitana remonte à la Coupe d’Italie du 7 août 2016 et est intervenue après les tirs au but. Dans le championnat, le plus récent succès est le 1-2 du 27 octobre 2013, en Serie C. Le bilan des cinq affrontements directs entre les entraîneurs respectifs est également favorable à Bénévent: trois victoires d’Inzaghi contre Ventura, avec deux matchs nuls pour clôturer maintenant le projet de loi. Difficile de prédire le goleade, également parce que Bénévent n’a récolté que 11 buts sur les 21 matchs joués jusqu’à présent et que Salernitana elle-même a récemment blindé la défense. On comprend donc que le Under (1,73) soit inférieur au Over (1,95).