Bénévent, Tosca peut revenir. Mais Iacoponi aime aussi

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Bénévent poursuit sa recherche d’un défenseur. En plus de Vasco Regini della Samprodia, apprécié à ces heures, les Samnites songeraient à apporter du jaune et du rouge Alin Tosca, né en 1992, de Gaziantepspor qui a récolté 13 apparitions en Serie A en 2018 avec le maillot de la Campanie. Une autre idée, rapporte Corriere dello Sport, est celle qui conduit à Simone Iacoponi, né en 1987, de Parme qui pouvait quitter la Serie A pour évoluer vers un ambitieux club de Serie B.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie B

15.01 10:18 – TMW Cosenza, offre pour Asencio de Gênes. L’alternative est Pescara

15.01 00:20 – Pellissier se souvient: “Moratti me voulait à l’Inter, mais Chievo a refusé l’offre”

14.01 21:32 – TMW Cosenza, demain le jour d’Omeonga: prêt de Gênes

14.01 21:04 – Dg Cittadella: “Je ne mets pas en péril la solidité du club pour le marché”

01.14 20:42 – OFFICIEL Pescara, le défenseur Celli prêté à Rieti

14.01 19:52 – Les bulletins des Cremonese – Deli et Palombi la meilleure, mauvaise défense

14.01 19:42 – Spezia, Angelozzi: “Nzola l’élève de l’entraîneur. Maintenant il doit mériter la rançon”

14.01 19:30 – TMW Venise, demain signe Molinaro. Échange Bocalon-Monachello

14.01 19:06 – Cremonese, Agazzi contraint de partir. Mais la blessure ne semble pas sérieuse

14.01 18:54 – Frosinone, pour le contrat Tabanelli jusqu’en 2022

14.01 18:48 – Nzola: “Epice une belle opportunité. Le 14? Biabiany me l’a suggéré”

14.01 18:06 – Cittadella, rencontre avec Feralpisalò pour Stanco

14.01 17:58 – TMW Deportivo, Longo peut partir. Sirènes en B, idée Pordenone

14.01 17:48 – TMW Livorno, pas seulement Bari, Palerme apparaît sur Gasbarro

14.01 17:21 – TMW Barba peut quitter Valladolid: il y a AEK et Benevento

14.01 16:57 – Venise, Cremonesi: “Avec Cremonese course difficile dans un environnement difficile”

14.01 16:27 – TMW Livorno-Morganella, tests d’adieu: la situation

14.01 16:18 – TMW Cremonese, accéléré pour Di Gaudio. Vérone le libère

14.01 16:09 – Président Pescara: “Rien de précis avec la Juventus pour Brunori et Mota”

14.01 15:54 – TMW Ascoli, participation dans Alfonso de Brescia

14.01 15:09 – OFFICIEL Ascoli, D’Elia vendu à Frosinone

14.01 14:53 – EXCLUSIF Rajkovic: «Pérouse, l’étincelle n’est pas éteinte. Je comprends Cosmi ”

14.01 14:38 – Salernitana-Cerci, un amour qui ne s’est jamais épanoui. Il est temps d’adieu

14.01 13:57 – TMW Pescara, Vitturini vers le prêt à Viterbo

14.01 13:24 – Maxi Lopez, Crotone vous attend: un second tour pour revivre

14.01 13:03 – TMW Entella, clôture des négociations avec Sassuolo: Mazzitelli arrive

01.11 11:51 – Filippo Inzaghi: “Je ne vois que mon avenir à Bénévent”

14.01 11:18 – Entella, peu mais bon. Et l’auto-ironie d’abord

13.13 23:35 – TMW Pise, pour défendre l’idée de Terranova

01.01 23:25 – TMW Cosenza, Entella et Perugia aiment ça

1er étage

Aucun contact avec Zenit pour Simone Zaza. Il s’agit du rapport des contrôles effectués concernant l’avenir de l’attaquant lucanien en vigueur à Turin et l’appétit de nombreuses entreprises autour du Vieux Continent. Le club russe poursuit différentes priorités de marché qui …