Benfica fait un don d’un million d’euros pour acheter des fournitures médicales

Le Benfica, en collaboration avec la Mairie et l’Université de Lisbonne, va donner un million d’euros pour acheter des fournitures médicales, tels que respirateurs, masques et autres éléments de protection, pour le Service national de santé portugais.

20/03/2020 à 21:34

CET

EFE

Dans un communiqué, le club a annoncé vendredi qu’il espérait que “cette initiative et d’autres de la société civile pourraient aider à combattre cette terrible calamité publique et exprime une forte parole de solidarité avec les Portugais“

Benfica a également remercié “tous les infatigables professionnels de la santé et ceux qui assurent quotidiennement les produits de base et de sécurité”. Le Portugal compte 1 020 cas confirmés de COVID-19 et a enregistré un total de six décès, dont cinq personnes guéries.