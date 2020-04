“Bennacer fait bien à Milan mais Ricci a un moteur supérieur”

“Ricci c’est un joueur d’un certain niveau, mais il a un moteur supérieur ». Parole de Fabrizio Corsi, président deEmpoli celle aux micros de calcioomercato.com parlait du talent né en 2001 mais pas seulement. Merci également à Ismael Bennacer, milieu de terrain arrivé l’été dernier Milan avec un accord de 16 millions, quittant la capitale toscane.

Et c’est de l’Algérien et de son arrivée à Milanello que Corsi a déclaré: “Ismael peut jouer les deux rôles, à la fois le réalisateur et le mezzala: est l’une des notes heureuses de Milan. Le coach l’a intégré, en profite. Il aura 23 ans fin décembre prochain et a de belles perspectives de croissance. “

En conclusion: «Si vous allez chercher 3 ou 4 situations positives pour Milan, l’une est définitivement la vôtre. Il vient de la Coupe d’Afrique, a été récompensé du meilleur joueur, maintenant c’est à lui de poursuivre le chemin de la croissance. “

Regards sur Ricci

Sur Samuel Ricci, d’autre part, un très jeune talent actuellement dans l’équipe d’Empoli, le président s’est exprimé comme suit: «Un prédestiné, c’est à lui de garder cette tête ici. Maintenant, il doit continuer sur cette voie de croissance, car nous parlons d’un garçon de 18 ans et demi, et il joue avec une personnalité de joueur expérimenté. Il a encore de grandes marges, tant physiques que tactiques. ”

Sur les traces du milieu de terrain toscan, le Naples, mais pas seulement. Même le Milan il semble avoir montré un certain intérêt pour le jeune homme, mais il devra faire face à une forte concurrence napolitaine.

Des rumeurs de marché qui pourraient déstabiliser le joueur, comme le dit Corsi lui-même: «Nous ne parlons pas encore du marché, mais c’est un garçon qui a de l’appréciation. D’abord, celles des équipes nationales parce qu’elles l’ont depuis qu’il avait 14 ans. L’important est qu’il maintient le bon équilibre car toutes ces discussions qui tournent autour de lui ne pouvaient certainement pas lui faire du bien. “

Et il conclut: «S’il a certains potentiels? Oui, regardez, j’ai vendu Bennacer et Traorè, qui sont un 1997 et 2000, se portent bien. Je dois dire que Ricci est un joueur de ce niveau là-bas mais avec un moteur supérieur. Nous avons les outils pour évaluer son moteur et il l’a bien mieux. Mais, je le répète, elle doit également s’améliorer. Il a une belle structure, il peut également être rempli. Physiquement, il me rappelle Tardelli, même s’il est un joueur techniquement différent, il me rappelle ce Tardelli qui est allé à la Juventus de Pise. On parle d’il y a 45 ans, mais je m’en souviens bien ».