Benzema a fait un live avec Ronaldo et a liquidé son compatriote Giroud: “Je suis la Formule 1”

Sans aucun doute, Karin Benzema est l’une des meilleures attaquantes d’aujourd’hui. Il a tout gagné au Real Madrid et tient toujours bon en partant à Merengue, aucun attaquant n’a pu prendre sa place. Cependant, El Gato avait une tache sur sa carrière. En 2015, Benzema a été impliqué dans une affaire de chantage sexuel et il n’a plus jamais été appelé dans l’équipe de France.

Depuis son départ en raison de divergences avec les autorités, celui qui a pris sa place dans l’équipe de France n’était ni plus ni moins que Olivier Giroud, actuel attaquant de Chelsea. Sans aller plus loin, au milieu de cette quarantaine, Benzema a fait un Instagram en direct et en a profité pour lancer un bâton à son compatriote: “Ne soyez pas confus. Vous ne pouvez pas comparer une Formule 1 et un karting. Et je sais que je suis une Formule 1“

Après avoir tourné Giroud, Benzemá a continué avec son live et dans un instant, il s’est connecté avec le grand Ronaldo. Le phénomène, qui est également situé à Madrid, s’est propagé sur Instagram et a partagé un bon moment avec le Français.

“Je disais à mes fans ici que j’ai commencé à aimer le football quand je vous ai vu à la télévision. Pour moi, vous êtes le meilleur de tous. Ici, ils m’interrogent sur Zizou (Zidane) et aussi. Mais je leur ai dit que tu étais le meilleur. ” Le Brésilien l’a remercié pour ses éloges et a répondu: “Là-bas parce que je jouais à votre place. Je vous remercie, je vous félicite pour votre carrière et la bonne chose est que vous avez encore des années pour accomplir des choses dans le football“