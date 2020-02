Benzema a signé une prolongation de contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022 -Rapport

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a déjà signé une prolongation de contrat d’un an avec le club et restera dans la capitale espagnole jusqu’à l’été 2022, selon un rapport de l’AS.

L’accord précédent de Benzema avec Madrid devait expirer en 2021 et le club a décidé de le récompenser après ce qui a été une brillante saison 2019-2020 jusqu’à présent pour lui. Benzema aura 34 ans à l’expiration de son nouveau contrat et il est clair que le club devrait avoir un remplaçant à long terme de l’attaquant français d’ici là. Cependant, Benzema a montré de grandes compétences en leadership récemment et s’il est prêt à accepter un rôle hors du banc, ce n’est peut-être pas son dernier contrat avec le Real Madrid.

Les contrats de Sergio Ramos et Luka Modric expirent également en 2021 et il n’est pas clair si le club leur offrira une année supplémentaire comme ils l’ont fait avec Benzema, étant donné que Ramos aura 34 ans le mois prochain, le même âge que Modric en ce moment.