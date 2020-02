Benzema: “La Ligue des Champions signifie beaucoup pour nous”

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema s’est entretenu avec UEFA.com et a discuté du prochain affrontement contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui débutera ce mercredi avec le match aller disputé au Santiago Bernabeu —21: 00 CET—.

«City est une grande équipe avec un excellent entraîneur. C’est une équipe qualifiée et ils n’ont pas peur de passer le ballon. Ce sera un match égal, bien que notre plan soit d’aller après la victoire. Nous nous préparons évidemment à ce que nos adversaires peuvent faire, mais nous nous concentrons principalement sur notre propre jeu », a déclaré Benzema.

Le football de Ligue des champions est de retour pour le Real Madrid et l’attaquant français a admis que cette compétition était spéciale pour le club.

“La Ligue des Champions signifie beaucoup pour nous, il y a quelque chose de différent autour d’elle, nos émotions sont différentes. Ce n’est pas que vous ne donnez pas le meilleur de vous-même dans d’autres compétitions, mais il y a autre chose dans celle-ci, même si je ne sais pas quoi. Tout ce qui l’entoure est incroyable et nous obtenons également plus de pression », a expliqué Benzema.

Le numéro 9 du Real a été l’un des leaders de l’équipe après le départ de Cristiano Ronaldo. Benzema a montré de grandes compétences en leadership et a amélioré son nombre de buteurs au cours des deux dernières saisons.

«Je travaille toujours très dur. Je me sens bien physiquement, en bon état. J’utilise pour aller au gymnase et je m’amuse beaucoup sur le terrain. J’ai marqué des buts et fourni des aides au cours des dernières années, j’aime aider mon équipe à gagner », a-t-il déclaré.

Benzema a conclu l’interview en disant que Madrid ira après le doublé Ligue des Champions-Liga.

«Le but du Real Madrid est d’essayer de tout gagner. N’essayez même pas, vous devez tout gagner. Vous devez avoir de la chance et être en bon état au bon moment. Nous voulons réaliser quelque chose de bien en Ligue des champions et en Liga », a expliqué l’attaquant.