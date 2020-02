Berbatov enthousiasmé par le trait clé qui sépare Ighalo de Rashford, Martial

Date de publication: vendredi 7 février 2020 6:03

L’ancien attaquant de Manchester United Dimitar Berbatov a déclaré son enthousiasme de voir comment Odion Ighalo se produit pour les Red Devils.

Shanghai Groenland Shenhua avant Ighalo signé le jour de l’échéance d’un contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison pour fournir une couverture vitale à Marcus Rashford, blessé jusqu’en avril.

Beaucoup a été fait de l’arrivée de l’international nigérian à Old Trafford, étant donné la longueur Uni est allé signer un ajout offensif le mois dernier.

Ighalo devrait jouer un rôle important pour Ole Gunnar SolskjaerDu côté de ce qui reste de la campagne, avec Anthony Martial, le seul autre senior du club reconnu et en forme d’avant-centre.

S’adressant à Betfair, Berbatov a révélé comment Ighalo peut offrir quelque chose de différent à Martial et à Rashford.

“Je pense que c’est une bonne décision pour United car Ighalo a joué en Premier League et a bien fait avec Watford, donc il saura à quoi s’attendre”, a déclaré Berbatov.

«Il a marqué de nombreux buts en Chine et son bilan pour le Nigeria est impressionnant aussi. Je veux le voir jouer le plus tôt possible parce que je suis curieux de voir comment il s’intégrera dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer.

“Marcus Rashford et Anthony Martial aiment tous les deux prendre la gauche, donc United a sans doute manqué d’un numéro 9 naturel cette saison. C’est ce que Ighalo devrait leur donner et je serai intéressé de voir comment ils jouent avec lui sur le côté.

“J’ai aimé Interview d’Ighalo dans laquelle il a dit à quel point il était heureux de déménager à Old Trafford. Il était si enthousiaste qu’il a dit à son agent qu’il accepterait une réduction de salaire.

«C’est formidable de voir United recruter un joueur passionné par le club. Ils ont besoin de joueurs comme ça. “

Dans la même interview, Ighalo a révélé un aperçu de la nature frénétique de son déménagement à Old Trafford, avec lui-même et son agent au plus profond de la nuit pour faire passer l’accord.

Ighalo n’a pas encore fait ses débuts pour les Red Devils, mais devrait être impliqué après les vacances d’hiver de la Premier League lorsque United affrontera Chelsea à Stamford Bridge.

En d’autre Uni nouvelles, Angel Gomes aurait eu un jour limite de s’éloigner du club bloqué.

Le milieu de terrain, âgé de 19 ans, a fait six apparitions seniors sous Solskjaer ce mandat, mais est hors contrat cet été et devrait partir en transfert gratuit.

Selon le Manchester Evening News, cependant, United a bloqué un mouvement de prêt après que ses représentants aient failli sceller la sortie de l’Angleterre des moins de 20 ans.

Lire la suite…