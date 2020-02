Berbatov explique comment Ighalo «impressionnant» s’intégrera à Man Utd

Date de publication: vendredi 7 février 2020 13h30

Dimitar Berbatov réclamations Odion Ighalo’s ses antécédents éprouvés en font un ajout précieux à Manchester United cette saison.

Le Nigérian arrivé le jour limite de Shanghai Shenhua prêté jusqu’à la fin de la saison.

Et tandis que Berbatov admet qu’il a été surpris par cette décision, il pense que le record de buts marqués par Ighalo en Premier League – 16 buts en 55 matchs de Premier League – aidera United dans sa poussée vers les quatre premiers.

“Manchester United devait signer un attaquant, mais j’étais toujours surpris quand ils ont fait venir Odion Ighalo en prêt”, a-t-il déclaré à Betfair.

«Je pense que c’est une bonne décision pour United car Ighalo a joué en Premier League et a bien fait avec Watford, donc il saura à quoi s’attendre.

«Il a marqué de nombreux buts en Chine et son bilan pour le Nigeria est impressionnant aussi. Je veux le voir jouer le plus tôt possible parce que je suis curieux de voir comment il s’intégrera dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer.

«Marcus Rashford et Anthony Martial aiment tous les deux prendre la gauche donc United a sans doute manqué d’un numéro naturel neuf cette saison. C’est ce que Ighalo devrait leur donner et je serai intéressé de voir comment ils jouent avec lui sur le côté. »

Ighalo s’est joint à ses nouveaux coéquipiers pour un camp d’entraînement en Espagne et pourrait être en ligne pour faire ses débuts à Man Utd contre Chelsea le 17 février.