Berbatov: Pourquoi 120 millions de livres sterling Sancho ne réfléchira pas à deux fois au transfert de Man Utd

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 9:47

Dimitar Berbatov ne pense pas que Jadon Sancho devra “réfléchir à deux fois” si Manchester United vient appeler cet été.

Le Borussia Dortmund a giflé un prix de 120 millions de livres sterling sur Sancho avec Man Utd et plusieurs autres clubs fortement liés à une décision pour l’international anglais.

Le Evening Standard revendiqué jeudi que Sancho veut déménager à United afin qu’il puisse jouer avec trois de leurs joueurs qui l’excitent.

Et ancien Homme Utd l’attaquant Berbatov estime Sancho serait un «excellent ajout» à Old Trafford.

“On a beaucoup parlé de Jadon Sancho déménager à Manchester United, dans son cas, parce qu’il est anglais et Man United sont pour vous, je ne pense pas qu’il réfléchira à deux fois avant de déménager là-bas”, a déclaré Berbatov à Betfair.

«Je l’ai déjà dit, il a la qualité, le rythme, les buts et les passes décisives pour jouer pour eux, je suis sûr qu’il aimerait continuer dans l’équipe nationale aussi et Gareth Southgate le regardera plus s’il est jouer en Premier League.

«Pour moi, s’ils l’obtiennent, il sera un excellent ajout, mais je suis curieux de voir comment ils s’aligneront. United a: Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James, Mason Greenwood et peut-être Sancho la saison prochaine, même si vous voulez cette compétition pour les jeunes joueurs, il pourrait être difficile de les voir tous jouer en même temps.

«S’il veut déménager ailleurs, il doit savoir qu’il va jouer régulièrement, il ne sert à rien d’aller ailleurs et de ne pas jouer autant que vous le souhaitez. En fin de compte, c’est à vous de décider, lorsque vous avez la chance de montrer que vous pouvez jouer, vous devez le saisir et montrer ce que vous pouvez faire.

«De plus, lorsque vous jouez à l’étranger, vous voulez toujours retourner dans votre pays d’origine. Lorsque cela se trouve être l’Angleterre et la Premier League, vous allez sauter sur l’occasion si la bonne équipe vient pour vous.

«Il pourrait être un excellent ajout, il doit intensifier, jouer, marquer et passer à la prochaine étape de son développement.

“Solskjaer est lentement, mais sûrement, en train de constituer une équipe de jeunes joueurs avec un mélange d’expérience, et comme nous pouvons le voir, il a obtenu des résultats, donc c’est bien de les voir évoluer dans la bonne direction et si Sancho est le prochain, alors ce sera formidable pour l’équipe. »

