Berbatov révèle une histoire amusante sur ses débuts avec Man United contre Liverpool

Date de publication: Lundi 13 avril 2020, 7h22

Dimitar Berbatov a révélé qu’il n’était pas censé faire ses débuts à Manchester United contre Liverpool en 2008, tout en plaisantant que Sir Alex Ferguson a rompu sa toute première promesse à l’ancien attaquant.

Ayant connu un séjour réussi à Tottenham, le Bulgare a fait un transfert de 30,75 millions de livres sterling à Old Trafford le jour limite de la fenêtre de transfert de l’été 2008, rejoignant des goûts de Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Carlos Tevez dans les rangs offensifs de United.

Cette décision a été obscurcie par la controverse avec les Spurs mécontents de la façon dont les Red Devils ont abordé Berbatov, tandis que Manchester City a essayé de le voler sous le nez de leurs rivaux en soumettant une offre dans les dernières heures de la fenêtre.

Leur offre a été acceptée, mais l’homme de 27 ans a alors choisi de déménager dans la moitié rouge de Manchester et dans une interview sur Man UnitedLe site officiel du club, relayé sur The Mirror, Berbatov a révélé comment on lui avait promis des congés après avoir effectué un transfert épuisant, mais il ne l’a jamais été.

«Liverpool était l’équipe que nous essayions de dépasser pour les titres de champion lorsque je suis arrivé à Old Trafford. Ils en avaient 18, nous en avions 17 », se souvient-il.

«Sir Alex était avec moi lorsque nous finalisions le transfert et c’était tellement à la dernière minute, tellement inquiet que cela se produise si tard, qu’il a dit: ‘Berba, je sais que c’est stressant, ce que tu traverses, mais, quand nous finissons cela, je vous promets que vous pourrez faire une pause d’une semaine afin que vous puissiez vous retrouver.

«D’accord, ça marche.

«Dès que j’ai signé, c’était:‘ D’accord, préparez-vous. Le prochain match est Liverpool. “Dans ma tête, je me dis: Où est ma pause d’une semaine?!

«Mais c’était très bien. Au fur et à mesure que le match se rapprochait, je pouvais sentir l’excitation, les nerfs, la tension.

«Vous commencez à acquérir de plus en plus de connaissances sur la rivalité et l’histoire entre les deux clubs. L’attente de gagner le jeu, de jouer, c’est important.

“Tout cela s’accumule jusqu’à ce que, le jour du match, je descende sur le terrain pour la première fois … et c’était quelque chose de nouveau.”

Malgré l’aide à Tevez pour ouvrir le score après seulement trois minutes, Berbatov Les débuts à United se sont soldés par la déception, sa nouvelle équipe tombant sur une défaite 2-1 à Anfield.

Ferguson L’équipe continuerait à avoir le dernier rire, cependant, alors qu’elle a propulsé ses rivaux au titre de Premier League à la fin de cette saison pour se mettre à niveau avec eux lors des championnats gagnés.

C’était la première des trois premières ligues qu’il a gagnées en quatre ans avec le club, un sort qui lui a également permis de marquer 56 buts en 149 matchs et de remporter deux Coupes de la Ligue, une Coupe du monde des clubs de la FIFA et trois Boucliers communautaires.

