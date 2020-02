Bergwijn réagit à son premier objectif “ émotionnel ” lors de la victoire des Spurs

Date de publication: dimanche 2 février 2020 7:19

Tottenham débutant Steven Bergwijn a révélé son plaisir de marquer alors qu’il aidait sa nouvelle équipe à obtenir un Victoire 2-0 sur Manchester City.

Après que Hugo Lloris ait sauvé un penalty d’Ilkay Gundogan et qu’Oleksandr Zinchenko ait été expulsé pour un deuxième jaune, Bergwijn a tiré superbement juste après l’heure de jeu avant que Son Heung-min ne remporte la victoire.

le 27 millions de livres sterling en provenance du PSV Eindhoven, était ravi de faire un si grand impact quelques jours seulement après avoir rejoint le club.

Bergwijn a déclaré: «C’est incroyable. C’est un rêve pour moi qui se réalise, et je suis tellement heureux d’être ici.

“Enfant, vous voulez jouer en Premier League, et si vous marquez à vos débuts, c’est incroyable.”

Son compatriote, le gardien de but, a ajouté: «C’était émouvant parce que c’était son premier but, nous sommes tellement heureux qu’il ait marqué son premier but à ses débuts. Bien mérité.

«Un peu d’émotion, ça a l’air super. Man City a toujours été ainsi, tellement bon et parfois nous avons dû nous défendre complètement. En seconde période, nous sommes sortis forts et ce type a marqué un but incroyable.

«Les gars ont fait du très bon travail. C’est une sensation incroyable, avant la pause hivernale, nous sommes si bons et avons une très bonne confiance.

“Regardez les fans, ils sont heureux, et regardez les joueurs sourire après le match. Je pense que c’était très important de gagner. »