Berlusconi, Maldini, Baresi et Van Basten: c’est un défi lors du dernier vote. Lo Bello et Istanbul les plus grands cauchemars Ligue des champions

Les sondages sont passionnés, divertissants, invitent à des discussions sur les sujets les plus chauds. Quel sujet plus intrigant que de choisir le personnage le plus aimé de l’histoire de l’AC Milan. Un choix vraiment compliqué, grâce aux nombreux triomphes qui ont exalté la légende milanaise. Mais nous sommes allés plus loin car on demande aussi quel est le nom qui fait tourner les bouches des fans de Rossoneri, combiné avec une défaite, un moment, une mémoire négative, difficile à effacer dans l’esprit et le cœur.

Calciomercato.com a sélectionné 10 coeurs Rossoneri et autant de rivaux, à voter dans deux sondages.

LES PLUS AIMÉS – J’ai souffert de ne pas inclure le fondateur, Herbert, dans les magnifiques dix Kilpin, ou le meilleur buteur absolu de l’histoire de l’AC Milan, Gunnar Nordahl. Mais j’aurais dû exclure certains héros de la Milan plus fort que jamais, celui qui a vu Silvio Berlusconi sur le pont de commandement. Avec une splendide exception, Rocco et Rivera ont été les splendides précurseurs d’un club premier en Italie, premier en Europe, premier au monde. Voici les dix magnifiques: Ancelotti, Baresi, Silvio Berlusconi, Kakà, Maldini, Rivera, Rocco, Sacchi, Shevchenko, Van Basten.

L’ennemi – Alors que les magnifiques dix donnent des sensations splendides et des frissons de joie inoubliables, les fans de l’AC Milan suscitent des émotions négatives et des souvenirs désagréables des noms plutôt liés à des défaites, des “injustices”, des humiliations, certainement pas effacées par le temps. Présents dans la liste: présidents et cadres, opposants sur le terrain, peut-être passés des applaudissements d’estime à des huées de déception, arbitres protagonistes d’épisodes très douloureux et de deux villes, liées à des cauchemars encore trop vivants: Agnelli, Berti, Buffon, Carmando, Istanbul, Lo Bello, Materazzi, Luciano Moggi, Nedved, Verona.